Мудрик признался, что получал смертельные угрозы от фанатов Арсенала
В начале 2023 года Мудрик перешел из «Шахтера» в «Челси»
Украинский футболист Михаил Мудрик рассказал, что в начале года пережил сильный хейт от болельщиков «Арсенала» после своего перехода в «Челси»:
Мудрик заявил, что получал смертельные угрозы: «Я никому не жаловался, ничего не рассказывал. Но люди считают, что нормально писать: я хочу, чтобы ты умер, не попадайся мне на глаза. Очень много такого.
Ты вообще впервые приезжаешь на такой стадион как Эмирейтс. Там очень много болельщиков, несколько десятков тысяч, они тебя освистывают. Хотя что я сделал? Был в их клубе и перешел в Челси? Что я сделал этим болельщикам? Просто освистывают».
В начале 2023 года Мудрик перешел из «Шахтера» в «Челси», хотя имел вариант трансфера в «Арсенал».
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