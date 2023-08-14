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Англия
14 августа 2023, 22:45 | Обновлено 14 августа 2023, 22:59
943
2

Мудрик признался, что получал смертельные угрозы от фанатов Арсенала

В начале 2023 года Мудрик перешел из «Шахтера» в «Челси»

14 августа 2023, 22:45 | Обновлено 14 августа 2023, 22:59
943
2
Мудрик признался, что получал смертельные угрозы от фанатов Арсенала
Бомбардир. Михаил Мудрик

Украинский футболист Михаил Мудрик рассказал, что в начале года пережил сильный хейт от болельщиков «Арсенала» после своего перехода в «Челси»:

Мудрик заявил, что получал смертельные угрозы: «Я никому не жаловался, ничего не рассказывал. Но люди считают, что нормально писать: я хочу, чтобы ты умер, не попадайся мне на глаза. Очень много такого.

Ты вообще впервые приезжаешь на такой стадион как Эмирейтс. Там очень много болельщиков, несколько десятков тысяч, они тебя освистывают. Хотя что я сделал? Был в их клубе и перешел в Челси? Что я сделал этим болельщикам? Просто освистывают».

В начале 2023 года Мудрик перешел из «Шахтера» в «Челси», хотя имел вариант трансфера в «Арсенал».

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Михаил Мудрик Челси Арсенал Лондон Роман Бебех Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал - Челси
Источник Бомбардир
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Комментарии 2
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Hose Barera
Ну знайшов як втікти з країни попри заборону, обійшовши закон і плюючи в очі всім, хто боронить свою країну, тепер хай не ниє.
Чи його пожаліти тепер бідолагу треба?
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0
Burevestnik
якщо він за пів року не зрозумів куди попав, 
то як його можна охарактеризувати?     
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