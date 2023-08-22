Успешная апелляция. 3-матчевую дисквалификацию Макаллистера отменили

Прямая красная карточка для полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Макаллистера в матче АПЛ против «Борнмута» (победа 3:1) и его 3-матчевая дисквалификация вызвали много полемики на Туманном Альбионе.

«Ливерпуль» решил подать апелляцию на 3-матчевый бан своего игрока. И сегодня Футбольная ассоциация Англии сообщила о том, что апелляция «Красных» была успешной: дисквалификация Макаллистера отменена.

24-летнему аргентинцу грозил пропуск матчей с «Ньюкаслом», «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном». Теперь он сможет помочь «Ливерпулю» в этих поединках.