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  4. Успешная апелляция. 3-матчевую дисквалификацию Макаллистера отменили
Англия
22 августа 2023, 21:52 |
524
0

Успешная апелляция. 3-матчевую дисквалификацию Макаллистера отменили

Хавбек поможет «Ливерпулю» в ближайших матчах

22 августа 2023, 21:52 |
524
0
Успешная апелляция. 3-матчевую дисквалификацию Макаллистера отменили
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер

Прямая красная карточка для полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Макаллистера в матче АПЛ против «Борнмута» (победа 3:1) и его 3-матчевая дисквалификация вызвали много полемики на Туманном Альбионе.

«Ливерпуль» решил подать апелляцию на 3-матчевый бан своего игрока. И сегодня Футбольная ассоциация Англии сообщила о том, что апелляция «Красных» была успешной: дисквалификация Макаллистера отменена.

24-летнему аргентинцу грозил пропуск матчей с «Ньюкаслом», «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном». Теперь он сможет помочь «Ливерпулю» в этих поединках.

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Алексис Макаллистер Ливерпуль Футбольная ассоциация Англии Английская Премьер-лига дисквалификация
Источник Twitter
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