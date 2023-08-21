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Англия
21 августа 2023, 19:18 | Обновлено 21 августа 2023, 19:35
132
0

Ливерпуль обжалует 3-матчевую дисквалификацию Макаллистера

Хавбек был удален в матче с «Борнмутом»

21 августа 2023, 19:18 | Обновлено 21 августа 2023, 19:35
132
0
Ливерпуль обжалует 3-матчевую дисквалификацию Макаллистера
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер

Одним из самых обсуждаемых тем в АПЛ в последние дни является спорная красная карточка для полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Макаллистера в матче в «Борнмутом» (победа 3:1). Аргентинский полузащитник получил прямую красную и должен пропустить три матча.

По информации английских СМИ, «Ливерпуль» собирается подать апелляцию на 3-матчевую дисквалификацию Макаллистера. Если она будет отклонена, то 24-летний аргентинец пропустит матчи с «Ньюкаслом», «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном».

Матч с «Борнмутом» был для Макаллистером лишь вторым в составе «Ливерпуля». Он перешел в команду нынешним летом из «Брайтона».

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Ливерпуль Борнмут Алексис Макаллистер Английская Премьер-лига
Источник Sky Sports
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