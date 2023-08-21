Ливерпуль обжалует 3-матчевую дисквалификацию Макаллистера

Одним из самых обсуждаемых тем в АПЛ в последние дни является спорная красная карточка для полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Макаллистера в матче в «Борнмутом» (победа 3:1). Аргентинский полузащитник получил прямую красную и должен пропустить три матча.

По информации английских СМИ, «Ливерпуль» собирается подать апелляцию на 3-матчевую дисквалификацию Макаллистера. Если она будет отклонена, то 24-летний аргентинец пропустит матчи с «Ньюкаслом», «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном».

Матч с «Борнмутом» был для Макаллистером лишь вторым в составе «Ливерпуля». Он перешел в команду нынешним летом из «Брайтона».