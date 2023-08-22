Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Сборная? Бросается в глаза отсутствие Малиновского»

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий оценил состав, который вызвал главный тренер команды Сергей Ребров на матчи отбора на Евро-2024 в сентябре:

«Конечно в глаза бросается отсутствие Малиновского. Но если брать глобально, то у Руслана не было значительной игровой практики. Хотя есть некоторые игроки, у которых так же не очень много было матчей... Тем не менее, это решение тренера. Я думаю, что перед тем, как Ребров формировал список, он, скорее всего, общался с Малиновским. Наверняка, они переговорили. Возможно, Руслан не в той игровой форме находится, какой бы хотелось. Считаю, что был диалог между игроком и тренером. Конечно, это потеря, но есть рабочие моменты. Есть футболисты, которые, думаю, способны заменить Руслана.

Зинченко так же пока не в форме. В последнем матче «Арсенала» вышел на несколько минут. Но, думаю, к матчам сборной еще наберет форму, с этим проблем не будет. Шапаренко — он в принципе играет все матчи, восстановился после травмы и неплохо выглядит. Думаю, он готов играть с первых минут в следующих матчах за сборную.

Понимаете, не может в сборной Украины быть таких игроков, которых нельзя заменить. Возможно не такого уровня, но на то они и игроки сборной, чтобы подстраховать или заменить того или иного футболиста. Если бы это был клубный чемпионат, то могут быть нюансы. Игрок хорошего уровня вылетает, и потом тренер думает, кем его заменить. А в сборной кто бы ни пропускал матч, то всегда есть люди, которые готовы их заменить. С этим я считаю проблем не будет.

Футбол — это такая штука, в которой всегда есть рабочий процесс. Конечно, для тренера круто, когда все игроки в форме, в тонусе, в хорошем психологическом настроении и физическом. С Италией и Англией надо брать очки, нам уже некуда отступать. Поражение в любом из этих матчей может поставить, скажем так, под вопрос выход из группы. Я думаю, когда уже команда соберется, проведет несколько тренировок тогда появится более четкая картинка — кто на 100% сможет быть готов к этим матчам, а кто возможно только к одному из них».

9 и 12 сентября Украина сыграет с Англией и Италией соответственно.