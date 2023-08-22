Талиска может покинуть Аль-Наср из-за лимита на легионеров
Форварда не могут заявить на Лигу чемпионов Азии
Массовое подписание звезд европейского футбола создало проблемы для «Аль-Насра». Лимит на легионеров в Лиге чемпионов Азии составляет 5 человек, и в заявку могут попасть не все звезды команды.
По информации испанских СМИ, пожертвовать, скорее всего, придется бразильским форвардом Андерсоном Талиской, который выступает за клуб с 2021 года и забил за него 44 гола в 69 матчах.
Из-за непопадания в заявку на Азиатскую ЛЧ он может покинуть клуб. Ранее он уже вел переговоры с «Бешикташем», но успехом они не увенчались.
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