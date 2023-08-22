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  4. Экс-хавбек Шахтера согласен сменить Лацио на ПАОК
Италия
22 августа 2023, 21:03 |
454
0

Экс-хавбек Шахтера согласен сменить Лацио на ПАОК

О трансфере может быть объявлено уже завтра

22 августа 2023, 21:03 |
454
0
Экс-хавбек Шахтера согласен сменить Лацио на ПАОК
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Антонио

Центральный полузащитник «Лацио» Маркос Антонио, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», согласился покинуть итальянскую команду и переехать в греческий ПАОК.

Маркос Антонио понимает, что не будет являться важной фигурой для «Лацио» в новом сезоне, а потому готов сменить обстановку ради получения стабильной игровой практики.

Завтра посредники и агенты, ответственные за трансферные переговоры, прибудут в Рим, где попытаются закрыть сделку. Ожидается, что это будет аренда с опцией выкупа.

Ранее сообщалось, что Маркос Антонио не хочет перебираться в ПАОК, а стремится продолжить карьеру в Испании, где к нему также был интерес со стороны ряда клубов.

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Маркос Антонио Лацио ПАОК трансферы Серии A трансферы
Источник Tuttomercatoweb
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