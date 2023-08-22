Экс-хавбек Шахтера согласен сменить Лацио на ПАОК

Центральный полузащитник «Лацио» Маркос Антонио, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», согласился покинуть итальянскую команду и переехать в греческий ПАОК.

Маркос Антонио понимает, что не будет являться важной фигурой для «Лацио» в новом сезоне, а потому готов сменить обстановку ради получения стабильной игровой практики.

Завтра посредники и агенты, ответственные за трансферные переговоры, прибудут в Рим, где попытаются закрыть сделку. Ожидается, что это будет аренда с опцией выкупа.

Ранее сообщалось, что Маркос Антонио не хочет перебираться в ПАОК, а стремится продолжить карьеру в Испании, где к нему также был интерес со стороны ряда клубов.