Экс-хавбек Шахтера согласен сменить Лацио на ПАОК
О трансфере может быть объявлено уже завтра
Центральный полузащитник «Лацио» Маркос Антонио, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», согласился покинуть итальянскую команду и переехать в греческий ПАОК.
Маркос Антонио понимает, что не будет являться важной фигурой для «Лацио» в новом сезоне, а потому готов сменить обстановку ради получения стабильной игровой практики.
Завтра посредники и агенты, ответственные за трансферные переговоры, прибудут в Рим, где попытаются закрыть сделку. Ожидается, что это будет аренда с опцией выкупа.
Ранее сообщалось, что Маркос Антонио не хочет перебираться в ПАОК, а стремится продолжить карьеру в Испании, где к нему также был интерес со стороны ряда клубов.
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