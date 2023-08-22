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  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Прогнозирую попадание Динамо в Лигу конференций»
Лига конференций
22 августа 2023, 21:05 |
384
1

Сергей КОВАЛЕЦ: «Прогнозирую попадание Динамо в Лигу конференций»

Смелый прогноз от известного тренера

22 августа 2023, 21:05 |
384
1
Сергей КОВАЛЕЦ: «Прогнозирую попадание Динамо в Лигу конференций»
dynamo.kiev.ua. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился ожиданиями от матчей «Днепра-1» и «Динамо» против «Спартака» Трнава и «Бешикташа» в плей-офф квалификации Лиги конференций:

«Шансы есть, хотя у всех непростые соперники. «Днепру-1» противостоит «Спартак» Трнава. Мне повезло поработать в Словакии, познакомиться с местным футболом. В Трнаве хороший стадион, хорошие болельщики, цвета команды защищает много легионеров. «Днепру-1» будет непросто, учитывая трансфер Довбыка, отставку Кучера, но шансы оцениваю как 50 на 50.

«Бешикташ» считают фаворитом в матче с «Динамо». Но убежден, что Луческу и команда хорошо подготовятся к этому противостоянию. Прогнозирую попадание киевлян в групповой турнир Лиги конференций.

«Заря», считаю, сделает правильные выводы из поражения «Днепра-1» от «Славии» и даст бой чехам. Важно, что даже при отрицательном результате луганский клуб все равно продолжит борьбу в еврокубках, этот психологический момент может положительно сказаться на игре подопечных Лалатовича».

«Днепр-1» свой первый матч проведет завтра, 23 августа, «Динамо» – 24 августа.

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Сергей Ковалец Лига конференций Спартак Трнава - Днепр-1 Динамо - Бешикташ
Источник Динамо Киев от Шурика
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Красиво сказал, было бы классно очень если бы было четыре команды еврокубках в этом сезоне!
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