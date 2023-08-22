Сергей КОВАЛЕЦ: «Прогнозирую попадание Динамо в Лигу конференций»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился ожиданиями от матчей «Днепра-1» и «Динамо» против «Спартака» Трнава и «Бешикташа» в плей-офф квалификации Лиги конференций:

«Шансы есть, хотя у всех непростые соперники. «Днепру-1» противостоит «Спартак» Трнава. Мне повезло поработать в Словакии, познакомиться с местным футболом. В Трнаве хороший стадион, хорошие болельщики, цвета команды защищает много легионеров. «Днепру-1» будет непросто, учитывая трансфер Довбыка, отставку Кучера, но шансы оцениваю как 50 на 50.

«Бешикташ» считают фаворитом в матче с «Динамо». Но убежден, что Луческу и команда хорошо подготовятся к этому противостоянию. Прогнозирую попадание киевлян в групповой турнир Лиги конференций.

«Заря», считаю, сделает правильные выводы из поражения «Днепра-1» от «Славии» и даст бой чехам. Важно, что даже при отрицательном результате луганский клуб все равно продолжит борьбу в еврокубках, этот психологический момент может положительно сказаться на игре подопечных Лалатовича».

«Днепр-1» свой первый матч проведет завтра, 23 августа, «Динамо» – 24 августа.