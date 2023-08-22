ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср отдал 60 миллионов за хавбека Порту

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» официально сообщил о подписании португальского полузащитника Отавио. Контракт с 28-летним хавбеком рассчитан на три года – до лета 2026 года.

Как уже сообщалось ранее, сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Это рекордная продажа в истории «Порту». Предыдущий рекорд (50 миллионов евро) принадлежал Эдеру Милитао, который перешел в «Реал» летом 2019 года.

Напомним, за «Аль-Наср» уже выступают такие игроки как Криштиану Роналду, Марцело Брозович, Садио Мане и Алекс Теллес.