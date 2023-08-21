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  4. Порту продаст хавбека в Саудовскую Аравию за рекордную сумму
Саудовская Аравия
21 августа 2023, 15:16 |
920
0

Порту продаст хавбека в Саудовскую Аравию за рекордную сумму

Отавио перейдет в «Аль-Наср» за 60 миллионов евро

21 августа 2023, 15:16 |
920
0
Порту продаст хавбека в Саудовскую Аравию за рекордную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Отавио

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» близок к подписанию бразильского полузащитника «Порту» Отавио. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сумма трансфера может составить 60 миллионов евро. Отавио может стать самой дорогой продаже в истории «Порту». Сейчас рекорд принадлежит защитнику Эдеру Милитао, который перешел в «Реал» летом 2019 года за 50 миллионов евро.

Напомним, за «Аль-Наср» уже выступают такие игроки как Криштиану Роналду, Марцело Брозович, Садио Мане и Алекс Теллес.

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Аль-Наср Эр-Рияд Отавио Порту трансферы Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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