Порту продаст хавбека в Саудовскую Аравию за рекордную сумму

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» близок к подписанию бразильского полузащитника «Порту» Отавио. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сумма трансфера может составить 60 миллионов евро. Отавио может стать самой дорогой продаже в истории «Порту». Сейчас рекорд принадлежит защитнику Эдеру Милитао, который перешел в «Реал» летом 2019 года за 50 миллионов евро.

Напомним, за «Аль-Наср» уже выступают такие игроки как Криштиану Роналду, Марцело Брозович, Садио Мане и Алекс Теллес.