Ворскла арендовала нападающего Металлиста 1925 до конца сезона

Нападающий «Металлиста 1925» Владислав Островский на правах аренды до конца сезона будет играть в составе «Ворсклы» из Полтавы.

18-летний Островский имеет в своем активе 10 матчей в составе главной команды «Металлиста 1925» в УПЛ и 38 матчей за юношескую команду, в которых отметился 12 забитыми голами.

В текущем сезоне Островский на поле в официальных матчах еще не выходил, но играл в спаррингах во время летнего межсезонья.

Ранее сообщалось, что в «Ворскле» задолженность по зарплате – три месяца.