Ворскла арендовала нападающего Металлиста 1925 до конца сезона
Владислав Островский продолжит карьеру в полтавском клубе
Нападающий «Металлиста 1925» Владислав Островский на правах аренды до конца сезона будет играть в составе «Ворсклы» из Полтавы.
18-летний Островский имеет в своем активе 10 матчей в составе главной команды «Металлиста 1925» в УПЛ и 38 матчей за юношескую команду, в которых отметился 12 забитыми голами.
В текущем сезоне Островский на поле в официальных матчах еще не выходил, но играл в спаррингах во время летнего межсезонья.
Ранее сообщалось, что в «Ворскле» задолженность по зарплате – три месяца.
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