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  4. Ворскла арендовала нападающего Металлиста 1925 до конца сезона
Украина. Премьер лига
22 августа 2023, 19:17 |
471
0

Ворскла арендовала нападающего Металлиста 1925 до конца сезона

Владислав Островский продолжит карьеру в полтавском клубе

22 августа 2023, 19:17 |
471
0
Ворскла арендовала нападающего Металлиста 1925 до конца сезона
ФК Металлист 1925. Владислав Островский

Нападающий «Металлиста 1925» Владислав Островский на правах аренды до конца сезона будет играть в составе «Ворсклы» из Полтавы.

18-летний Островский имеет в своем активе 10 матчей в составе главной команды «Металлиста 1925» в УПЛ и 38 матчей за юношескую команду, в которых отметился 12 забитыми голами.

В текущем сезоне Островский на поле в официальных матчах еще не выходил, но играл в спаррингах во время летнего межсезонья.

Ранее сообщалось, что в «Ворскле» задолженность по зарплате – три месяца.

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Владислав Островский Металлист 1925 аренда игрока трансферы трансферы УПЛ Ворскла Полтава
Источник ФК Металлист 1925
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