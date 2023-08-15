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  4. В Ворскле задолженность по зарплате – три месяца
Украина. Премьер лига
15 августа 2023, 22:21 |
1056
2

В Ворскле задолженность по зарплате – три месяца

19 августа полтавские футболисты в четвертом туре УПЛ померяются силами в Ровно с «Вересом»

15 августа 2023, 22:21 |
1056
2
В Ворскле задолженность по зарплате – три месяца

Как стало известно Sport.ua на тренерском мостике «Ворсклы» – без изменений, несмотря на последние неудачи как на внутренней, так и международной арене. Виктор Скрипник продолжает готовить команду к очередному календарному поединку. Не исключено, что клубное руководство специально не спешит с оргвыводами, потому что в случае отставки вождя не обойдется без серьезной компенсации, а у «Ворскли» с финансированием есть определенные проблемы.

По информации нашего источника, в команде задолженность по зарплате – три месяца. Хотя игроки воспринимают это с пониманием, потому что раньше задержки несколько раз были еще длиннее.

Отметим, что после двух поражений возникли слухи о возможной отставке Виктора Скрипника и серьезном разговоре, который состоялся в раздевалке полтавской команды после игры с Рухом.

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Ворскла Полтава
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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vruthiy-112
А повага до міста,  вболівальників, де.???!!!
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BekXan
Керівники  Ворскли це ще ті потвори.Хлопці давіть бо Лисак вам зробе півроку заборгованість.
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