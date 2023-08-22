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Украина. Премьер лига
22 августа 2023, 18:08 |
307
2

Директор Оболони: «Нельзя проводить матчи в +40 С»

Александр Резниченко пожаловался на матчи, которые ставят на 15 часов

22 августа 2023, 18:08 |
307
2
Директор Оболони: «Нельзя проводить матчи в +40 С»
ФК Оболонь Киев

В интервью изданию Украинский футбол директор «Оболони» Александр Резниченко рассказал о сложностях игры днем.

– Нельзя проводить матчи в 15:00, когда больше +40 С температура. Нигде даже, как говорится, не двинется листик на дереве!

Оператор трансляции, стоявший на офсайдной камере, потерял сознание из-за этого. Мы заменили Вовкуна на 73-й минуте по этой же причине. И еще несколько игроков были на грани.

У нас в среду кубковая игра с «Звягелем», назначенная на 15:00. Я уже обратился в компетентные органы с просьбой, чтобы перенесли матч на более позднее время. Не знаю, какое там будет принято решение. Мы просто гробим здоровье футболистам. Не дай Бог, если будут большие проблемы.

– Игры ставят на 15-00, чтобы сэкономить на освещении?

– Световой день сейчас длинный. Нет никакой проблемы, чтобы матч поставить на 19:00. Если беспокоятся за освещение, пусть разведут матчи по разным дням. При такой температуре, думаю, можно решить любой вопрос. Со «Звягелем» хотели бы сыграть хотя бы в 17:00. Футболисты теряют очень много влаги, пьют много воды, поэтому начинается тошнота, головокружение и прочие неприятности.

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Александр Резниченко Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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Комментарии 2
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antt
Якщо почати матч в 19 годині, навіть в Ужгороді напевно,  матч прийдеться догравати  в другому таймі в темноті без світла. Тому оптимальний час це 18 година для другої  половини серпня.
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Summertime
 В 15:00 однозначно тупо начинать.  19 и 21 - лучшее время.   Но у нас же проблемы с электрикой уже сейчас.  Из-за жары кто то нещадно крутит кондишн и вентиляторы.  А потом мы у Румынии занимаем  струм.   С другой стороны, когда играли на ЛБ, то светило и Солнце и лампы на мачтах.    Капец как весело было.
  Когда то ездили наши клубы в гости в Душанбе, Ашхабад и Ташкент. Там и вечером было очень тепло.  Но как то же играли.  И на ЧМ в Мексике тоже.  
  Последний же тур УПЛ показал, что от жары у мужиков продолжают выделяться гормоны.  Как и раньше.  И это пошло  только на пользу зрелищности мероприятий.
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