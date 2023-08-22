Директор Оболони: «Нельзя проводить матчи в +40 С»

В интервью изданию Украинский футбол директор «Оболони» Александр Резниченко рассказал о сложностях игры днем.

– Нельзя проводить матчи в 15:00, когда больше +40 С температура. Нигде даже, как говорится, не двинется листик на дереве!

Оператор трансляции, стоявший на офсайдной камере, потерял сознание из-за этого. Мы заменили Вовкуна на 73-й минуте по этой же причине. И еще несколько игроков были на грани.

У нас в среду кубковая игра с «Звягелем», назначенная на 15:00. Я уже обратился в компетентные органы с просьбой, чтобы перенесли матч на более позднее время. Не знаю, какое там будет принято решение. Мы просто гробим здоровье футболистам. Не дай Бог, если будут большие проблемы.

– Игры ставят на 15-00, чтобы сэкономить на освещении?

– Световой день сейчас длинный. Нет никакой проблемы, чтобы матч поставить на 19:00. Если беспокоятся за освещение, пусть разведут матчи по разным дням. При такой температуре, думаю, можно решить любой вопрос. Со «Звягелем» хотели бы сыграть хотя бы в 17:00. Футболисты теряют очень много влаги, пьют много воды, поэтому начинается тошнота, головокружение и прочие неприятности.