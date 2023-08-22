Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сбежал тренер. Президент Левого берега рассказал, почему распустил команду
Украина. Первая лига
22 августа 2023, 18:16 |
732
0

Сбежал тренер. Президент Левого берега рассказал, почему распустил команду

В прошлом году Николай Лавренко принял решение, что клуб не будет играть сезон в Первой лиге

22 августа 2023, 18:16 |
732
0
Сбежал тренер. Президент Левого берега рассказал, почему распустил команду
delo.ua. Николай Лавренко

Президент «Левого берега» Николай Лавренко рассказал, почему распустил команду в прошлом году и отказался участвовать в Первой лиге.

«Я больше разозлился на главного тренера, потому что до последнего у нас была договоренность.

Да, у нас началась война, несколько дней все были в шоке. Но потом успокоились и я говорю: «Давайте так, ребята. У вас еще сборы 3 дня, вы приезжаете, я организую вам доставку сюда и будем дальше вместе думать, что нам делать. Вы все мужчины, вы приезжаете, это – команда, это – закон, я президент».

К сожалению, произошло то, что произошло. Главный тренер (Анатолий Бузник – прим.) по дороге, извините, сбежал. Часть футболистов осталась, часть вернулась. Я сказал: «Все, точка поставлена, этой команды нет», – рассказал Лавренко.

По теме:
Металлист и Карпаты перенесли матч Первой лиги из Ужгорода
Кучер может вернуться в Металлист
Первая лига. Победы Буковины и Металлиста
Николай Лавренко Левый берег Первая лига Украины Анатолий Бузник
Источник Профутбол Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Гвардиола получил штраф за парковку, но тонко потроллил инспектора
Футбол | 22 августа 2023, 15:54 0
ВИДЕО. Гвардиола получил штраф за парковку, но тонко потроллил инспектора
ВИДЕО. Гвардиола получил штраф за парковку, но тонко потроллил инспектора

Главный тренер «Манчестер Сити» подшутил над инспектором дорожного движения

Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 22 августа 2023, 12:35 0
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Вторая победа сборной Украины на чемпионате Европы
Волейбол | 21.08.2023, 22:40
Вторая победа сборной Украины на чемпионате Европы
Вторая победа сборной Украины на чемпионате Европы
Источник: Ираклий Азаров перешел в Шахтер
Футбол | 22.08.2023, 12:14
Источник: Ираклий Азаров перешел в Шахтер
Источник: Ираклий Азаров перешел в Шахтер
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Футбол | 22.08.2023, 09:30
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Понадобился фотофиниш. На ЧМ в Будапеште состоялся финал на 100-метровке
Понадобился фотофиниш. На ЧМ в Будапеште состоялся финал на 100-метровке
20.08.2023, 23:34 1
Другие виды
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
21.08.2023, 06:20 4
Футбол
Брюгге одержал победу в чемпионате Бельгии со счетом 7:1
Брюгге одержал победу в чемпионате Бельгии со счетом 7:1
20.08.2023, 22:28
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Играли уже через 2 дня. Тяжело переезжать из Бухареста в Одессу»
ЛУЧЕСКУ: «Играли уже через 2 дня. Тяжело переезжать из Бухареста в Одессу»
20.08.2023, 20:55 46
Футбол
Кто дальше для Иноуэ? Поединок за абсолют или бывший соперник Ломаченко
Кто дальше для Иноуэ? Поединок за абсолют или бывший соперник Ломаченко
21.08.2023, 17:13
Бокс
«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика
«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика
21.08.2023, 08:39 40
Футбол
Стали известны оценки Цыганкова и Довбика за матч Жироны против Хетафе
Стали известны оценки Цыганкова и Довбика за матч Жироны против Хетафе
21.08.2023, 05:00 2
Футбол
Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями
Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями
20.08.2023, 21:16 156
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем