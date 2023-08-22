Сбежал тренер. Президент Левого берега рассказал, почему распустил команду

Президент «Левого берега» Николай Лавренко рассказал, почему распустил команду в прошлом году и отказался участвовать в Первой лиге.

«Я больше разозлился на главного тренера, потому что до последнего у нас была договоренность.

Да, у нас началась война, несколько дней все были в шоке. Но потом успокоились и я говорю: «Давайте так, ребята. У вас еще сборы 3 дня, вы приезжаете, я организую вам доставку сюда и будем дальше вместе думать, что нам делать. Вы все мужчины, вы приезжаете, это – команда, это – закон, я президент».

К сожалению, произошло то, что произошло. Главный тренер (Анатолий Бузник – прим.) по дороге, извините, сбежал. Часть футболистов осталась, часть вернулась. Я сказал: «Все, точка поставлена, этой команды нет», – рассказал Лавренко.