Металлист и Карпаты перенесли матч Первой лиги из Ужгорода
Матч состоится 25 августа
Программу 5-го Первой лиги откроет поединок нынешней команды Мирона Маркевича с бывшей.
В нынешнем сезоне, как и в прошлом, «Металлист» принимает соперников на ужгородском стадионе «Авангард». Однако домашний матч с «Карпатами», как стало известно Sport.ua, харьковчане проведут во Львове. Клубы договорились о переносе встречи на стадион «Украина», и Профессиональная футбольная лига Украины его утвердила.
Матч состоится в пятницу, 25 августа. Начало – в 17:00.
Отметим, что летом из «Металлиста» в «Карпаты» перешли защитники Александр Мизюк, Богдан Порох (оба – на правах аренды) и Юрий Романюк, а также полузащитники Егор Демченко, Егор Картушов и Евгений Подлепенец. В обратном направлении в аренду отбыл вратарь Дмитрий Фастов.
После четырех туров Первой лиги «Карпаты» с 10 очками занимают второе место в группе А. «Металлист» с 4 зачетными пунктами пока седьмой.
Ранее сообщалось, что Александр Кучер может вернуться в «Металлист».
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