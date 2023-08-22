Металлист и Карпаты перенесли матч Первой лиги из Ужгорода

Программу 5-го Первой лиги откроет поединок нынешней команды Мирона Маркевича с бывшей.

В нынешнем сезоне, как и в прошлом, «Металлист» принимает соперников на ужгородском стадионе «Авангард». Однако домашний матч с «Карпатами», как стало известно Sport.ua, харьковчане проведут во Львове. Клубы договорились о переносе встречи на стадион «Украина», и Профессиональная футбольная лига Украины его утвердила.

Матч состоится в пятницу, 25 августа. Начало – в 17:00.

Отметим, что летом из «Металлиста» в «Карпаты» перешли защитники Александр Мизюк, Богдан Порох (оба – на правах аренды) и Юрий Романюк, а также полузащитники Егор Демченко, Егор Картушов и Евгений Подлепенец. В обратном направлении в аренду отбыл вратарь Дмитрий Фастов.

После четырех туров Первой лиги «Карпаты» с 10 очками занимают второе место в группе А. «Металлист» с 4 зачетными пунктами пока седьмой.

Ранее сообщалось, что Александр Кучер может вернуться в «Металлист».