Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист и Карпаты перенесли матч Первой лиги из Ужгорода
Украина. Первая лига
22 августа 2023, 17:49 |
523
0

Металлист и Карпаты перенесли матч Первой лиги из Ужгорода

Матч состоится 25 августа

22 августа 2023, 17:49 |
523
0
Металлист и Карпаты перенесли матч Первой лиги из Ужгорода
ФК Рух Львов

Программу 5-го Первой лиги откроет поединок нынешней команды Мирона Маркевича с бывшей.

В нынешнем сезоне, как и в прошлом, «Металлист» принимает соперников на ужгородском стадионе «Авангард». Однако домашний матч с «Карпатами», как стало известно Sport.ua, харьковчане проведут во Львове. Клубы договорились о переносе встречи на стадион «Украина», и Профессиональная футбольная лига Украины его утвердила.

Матч состоится в пятницу, 25 августа. Начало – в 17:00.

Отметим, что летом из «Металлиста» в «Карпаты» перешли защитники Александр Мизюк, Богдан Порох (оба – на правах аренды) и Юрий Романюк, а также полузащитники Егор Демченко, Егор Картушов и Евгений Подлепенец. В обратном направлении в аренду отбыл вратарь Дмитрий Фастов.

После четырех туров Первой лиги «Карпаты» с 10 очками занимают второе место в группе А. «Металлист» с 4 зачетными пунктами пока седьмой.

Ранее сообщалось, что Александр Кучер может вернуться в «Металлист».

По теме:
Сбежал тренер. Президент Левого берега рассказал, почему распустил команду
Стало известно, кто будет руководить Днепром-1 в матче против Спартака
После Кучера Днепр-1 покинули Грицай и администратор команды 
инсайд Металлист Харьков Карпаты Львов Мирон Маркевич Первая лига Украины стадион Украина
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер усилился еще одним грузином
Футбол | 22 августа 2023, 13:10 24
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер усилился еще одним грузином
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер усилился еще одним грузином

Ираклий Азаров подписал контракт с «горняками»

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»
Футбол | 22 августа 2023, 13:28 35
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»

Экс-игрок «Динамо» жестко прошелся по игроку «Арсенала»

Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
Футбол | 22.08.2023, 11:25
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
Вторая победа сборной Украины на чемпионате Европы
Волейбол | 21.08.2023, 22:40
Вторая победа сборной Украины на чемпионате Европы
Вторая победа сборной Украины на чемпионате Европы
ВИДЕО. Гвардиола получил штраф за парковку, но тонко потроллил инспектора
Футбол | 22.08.2023, 15:54
ВИДЕО. Гвардиола получил штраф за парковку, но тонко потроллил инспектора
ВИДЕО. Гвардиола получил штраф за парковку, но тонко потроллил инспектора
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика
«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика
21.08.2023, 08:39 40
Футбол
Понадобился фотофиниш. На ЧМ в Будапеште состоялся финал на 100-метровке
Понадобился фотофиниш. На ЧМ в Будапеште состоялся финал на 100-метровке
20.08.2023, 23:34 1
Другие виды
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
21.08.2023, 03:37 15
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
21.08.2023, 06:20 4
Футбол
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
22.08.2023, 12:35
Волейбол
Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
20.08.2023, 23:15 8
Футбол
Джокович отомстил Алькарасу за Уимблдон, титул Гауфф, травма Свитолиной
Джокович отомстил Алькарасу за Уимблдон, титул Гауфф, травма Свитолиной
21.08.2023, 19:45 1
Теннис
Стали известны оценки Цыганкова и Довбика за матч Жироны против Хетафе
Стали известны оценки Цыганкова и Довбика за матч Жироны против Хетафе
21.08.2023, 05:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем