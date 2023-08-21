Кучер может вернуться в Металлист

Как стало известно Sport.ua, бывший наставник «Днепра-1» Александр Кучер может вновь возглавить харьковский «Металлист», которым он руководил до ухода в днепровскую команду летом 2022 года.

Как известно, накануне, 20 августа, Кучер покинул тренерский пост в «Днепре-1». Случилось это после поражения команды в УПЛ от «Оболони» (1:2). Напомним, ранее в этом сезоне днепряне завершили свои выступления в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Пауза в тренерской карьере Кучера может быть недолгой. Ожидается, что вскоре он может вновь возглавить «Металлист». Произойти это может в том случае, если харьковская команда, возглавляет сейчас которую Андрей Анищенко, не будет показывать в Первой лиге нормальные результаты.

Возвращение Кучера в «Металлист» станет инициативой Евгения Красникова. Он, напомним, несколько дней назад покинул пост спортивного директора «Днепра-1» и признался, что возвращается на работу в «Металлист».

«Металлист» в турнирной таблице группы А Первой лиги занимает 7 место, имея 4 очка после 4 игр.