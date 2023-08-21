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Украина. Первая лига
21 августа 2023, 12:33 | Обновлено 21 августа 2023, 12:54
1448
4

Кучер может вернуться в Металлист

У тренера есть вариант с бывшим клубом

21 августа 2023, 12:33 | Обновлено 21 августа 2023, 12:54
1448
4
Кучер может вернуться в Металлист
СК Днепр-1. Александр Кучер

Как стало известно Sport.ua, бывший наставник «Днепра-1» Александр Кучер может вновь возглавить харьковский «Металлист», которым он руководил до ухода в днепровскую команду летом 2022 года.

Как известно, накануне, 20 августа, Кучер покинул тренерский пост в «Днепре-1». Случилось это после поражения команды в УПЛ от «Оболони» (1:2). Напомним, ранее в этом сезоне днепряне завершили свои выступления в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Пауза в тренерской карьере Кучера может быть недолгой. Ожидается, что вскоре он может вновь возглавить «Металлист». Произойти это может в том случае, если харьковская команда, возглавляет сейчас которую Андрей Анищенко, не будет показывать в Первой лиге нормальные результаты.

Возвращение Кучера в «Металлист» станет инициативой Евгения Красникова. Он, напомним, несколько дней назад покинул пост спортивного директора «Днепра-1» и признался, что возвращается на работу в «Металлист».

«Металлист» в турнирной таблице группы А Первой лиги занимает 7 место, имея 4 очка после 4 игр.

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Металлист Харьков Александр Кучер Первая лига Украины инсайд Андрей Анищенко Евгений Красников
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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romario1501
Футболісти Металіста після того як взнали , що Кучер подав у відставку і може до них  повернутись , обіграли Ниву )))
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+3
potemkin78
Красников в Металлист, Кучер туда же, совпадение?
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+1
Alex196
Понятно что не в Баварию вместо Тухеля 
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+1
Олег Мандрівник
Из команды, которая играла в ЛЧ в команду на дне первой лиги?
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-1
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