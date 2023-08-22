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Англия
22 августа 2023, 16:59 | Обновлено 22 августа 2023, 17:03
1235
0

Гвардиола перенес операцию и вернется после международной паузы

Главный тренер «Манчестер Сити» пока что будет восстанавливаться в Барселоне

22 августа 2023, 16:59 | Обновлено 22 августа 2023, 17:03
1235
0
Гвардиола перенес операцию и вернется после международной паузы
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола во вторник перенес плановую операцию по поводу проблем со спиной.

Официальный сайт «горожан» сообщает, что в последнее время наставник «Ман Сити» страдал от сильных болей в спине и вылетел в Барселону для проведения срочной операции, которую провела доктор Мирейя Иллуэка. Также сообщается, что операция прошла успешно, и теперь Пеп будет восстанавливаться и проходить реабилитацию в Барселоне.

В его отсутствие помощник менеджера Хуанма Лильо будет руководить тренировками первой команды на тренировочном поле и выполнять обязанности на боковой линии до возвращения Пепа. Ожидается, что Гвардиола вернется после предстоящего международного перерыва.

Пеп Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с лета 2016 года. За это время 5 раз выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, 2 Кубка Англии, 4 Кубка футбольной лиги и 2 Суперкубка Англии.

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Источник ФК Манчестер Сити
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