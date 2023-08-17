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Суперкубок УЕФА
17 августа 2023, 05:30 | Обновлено 17 августа 2023, 05:32
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Гвардиола как тренер выиграл Суперкубок УЕФА с тремя разными командами

Испанец стал первым наставником, которому покорилось такое достижение

17 августа 2023, 05:30 | Обновлено 17 августа 2023, 05:32
101
0
Гвардиола как тренер выиграл Суперкубок УЕФА с тремя разными командами
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Выиграв матч за Суперкубок УЕФА («Ман Сити» по пенальти победил «Севилью»), Пеп Гвардиола стал первым тренером, которому удалось сделать это с тремя разными командами. До этого испанец брал трофей с «Барселоной» (в 2009 и 2011 годах в матчах против «Шахтера» и «Порту» соответственно) и с «Баварией» (2013 год) против «Челси».

Также однажды Пеп торжествовал в Суперкубке как игрок – в 1992 году его «Барселона» обыграла в матче за трофей «Вердер».

С двумя командами выигрывали Суперкубок Карло Анчелотти (с «Миланом» в 2003 и 2007 годах и с «Реалом» в 214 и 2022 годах), Алекс Фергюссон («Абердин» 1983, «Манчестер Юнайтед» 1991) и Луи ван Гал (с «Аяксом» в 1995 и «Барселоной» в 1997 годах).

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Севилья Суперкубок УЕФА Пеп Гвардиола Манчестер Сити серия пенальти Манчестер Сити - Севилья
Источник УЕФА
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