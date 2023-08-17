Гвардиола как тренер выиграл Суперкубок УЕФА с тремя разными командами
Испанец стал первым наставником, которому покорилось такое достижение
Выиграв матч за Суперкубок УЕФА («Ман Сити» по пенальти победил «Севилью»), Пеп Гвардиола стал первым тренером, которому удалось сделать это с тремя разными командами. До этого испанец брал трофей с «Барселоной» (в 2009 и 2011 годах в матчах против «Шахтера» и «Порту» соответственно) и с «Баварией» (2013 год) против «Челси».
Также однажды Пеп торжествовал в Суперкубке как игрок – в 1992 году его «Барселона» обыграла в матче за трофей «Вердер».
С двумя командами выигрывали Суперкубок Карло Анчелотти (с «Миланом» в 2003 и 2007 годах и с «Реалом» в 214 и 2022 годах), Алекс Фергюссон («Абердин» 1983, «Манчестер Юнайтед» 1991) и Луи ван Гал (с «Аяксом» в 1995 и «Барселоной» в 1997 годах).
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