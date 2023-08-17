Гвардиола как тренер выиграл Суперкубок УЕФА с тремя разными командами

Выиграв матч за Суперкубок УЕФА («Ман Сити» по пенальти победил «Севилью»), Пеп Гвардиола стал первым тренером, которому удалось сделать это с тремя разными командами. До этого испанец брал трофей с «Барселоной» (в 2009 и 2011 годах в матчах против «Шахтера» и «Порту» соответственно) и с «Баварией» (2013 год) против «Челси».

Также однажды Пеп торжествовал в Суперкубке как игрок – в 1992 году его «Барселона» обыграла в матче за трофей «Вердер».

С двумя командами выигрывали Суперкубок Карло Анчелотти (с «Миланом» в 2003 и 2007 годах и с «Реалом» в 214 и 2022 годах), Алекс Фергюссон («Абердин» 1983, «Манчестер Юнайтед» 1991) и Луи ван Гал (с «Аяксом» в 1995 и «Барселоной» в 1997 годах).