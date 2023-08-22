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Украина. Премьер лига
22 августа 2023, 17:01 | Обновлено 22 августа 2023, 17:19
205
0

Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Пропущенные голы нуждаются в детальном разборе»

Защитник «Кривбасса» - о матче против «Шахтера»

22 августа 2023, 17:01 | Обновлено 22 августа 2023, 17:19
205
0
Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Пропущенные голы нуждаются в детальном разборе»
ФК Кривбасс. Даниил Бескоровайный

Защитник криворожского «Кривбасса» Даниил Бескоровайный поделился мыслями о матче против донецкого «Шахтера» в 4-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Играли против хорошего соперника. Все началось немного нервно, пропустили два гола. Тяжело начали, очень тяжело. Досадные ошибки были. Пока подстраивались, набрали нужный темп… Слава Богу, что сегодня сыграли 3:3, набрали зачетный балл и можем двигаться дальше.

Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех ребят, всех товарищей по команде, которые бились до конца и показали характер. Мы прекрасно знаем, что играем дома, деремся за свою семью, свой город. Поэтому очень благодарен всем. Я только за то, чтобы забивать и дальше! Главное, чтобы команда двигалась вперед и набирала зачетные баллы.

Хочется всегда побеждать. Тем более, перед родными трибунами. Даже с таким соперником, как «Шахтер», мы стремимся выиграть. Да, получилось 3:3… Конечно, одно очко – это уже не поражение. Но не могу сказать, что я очень доволен этим результатом. Думаю, мы могли сыграть лучше. Да и те голы, которые мы пропустили, нуждаются в детальном разборе. На тренировках мы все проработаем, чтобы в дальнейшем подобного не допускать», — сказал Бескоровайный.

Напомним, что «Кривбасс» и «Шахтер» сыграли вничью со счетом 3:3.

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Даниил Бескоровайный Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс - Шахтер
Источник ФК Кривбасс
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