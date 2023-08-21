Шахтер и Кривбасс сыграли вничью впервые с октября 2003 года

«Кривбасс» и «Шахтер», сыграв 3:3, прервали безничейную серию в личных встречах в чемпионатах Украины, которая составила 21 матч (19 побед горняков, 2 – криворожцев). Последний раз бело-красно-черные подписывали мировую с оранжево-черными 19 октября 2003 года – 0:0 в Донецке.

Более продолжительную серию без ничьих имела только одна пара команд – «Заря» и «Шахтер» – 36 игр.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безничейные серии во встречах двух клубов

Серия Пара команд Период 36 Заря - Шахтер 06.09.1992 - 05.05.2018 21 Кривбасс - Шахтер 04.04.2004 - 12.03.2023 19 Ворскла - Динамо 29.09.1996 - 21.08.2005 18 Металлург Д - Шахтер 17.10.1997 - 30.04.2006 18* Говерла - Динамо 11.10.2001 - 16.04.2016 17 Мариуполь - Шахтер 18.07.1998 - 27.08.2006 17 Волынь - Динамо 20.05.1995 - 12.03.2013 17 Волынь - Шахтер 04.08.2002 - 17.10.2014

* серия не завершена.