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Украина. Премьер лига
21 августа 2023, 11:41 | Обновлено 21 августа 2023, 11:46
209
1

Шахтер и Кривбасс сыграли вничью впервые с октября 2003 года

Безничейная серия во встречах горняков и криворожцев составила 21 матч

21 августа 2023, 11:41 | Обновлено 21 августа 2023, 11:46
209
1
Шахтер и Кривбасс сыграли вничью впервые с октября 2003 года
ФК Кривбасс

«Кривбасс» и «Шахтер», сыграв 3:3, прервали безничейную серию в личных встречах в чемпионатах Украины, которая составила 21 матч (19 побед горняков, 2 – криворожцев). Последний раз бело-красно-черные подписывали мировую с оранжево-черными 19 октября 2003 года – 0:0 в Донецке.

Более продолжительную серию без ничьих имела только одна пара команд – «Заря» и «Шахтер» – 36 игр.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безничейные серии во встречах двух клубов

Серия

Пара команд

Период

36

Заря - Шахтер

06.09.1992 - 05.05.2018

21

Кривбасс - Шахтер

04.04.2004 - 12.03.2023

19

Ворскла - Динамо

29.09.1996 - 21.08.2005

18

Металлург Д - Шахтер

17.10.1997 - 30.04.2006

18*

Говерла - Динамо

11.10.2001 - 16.04.2016

17

Мариуполь - Шахтер

18.07.1998 - 27.08.2006

17

Волынь - Динамо

20.05.1995 - 12.03.2013

17

Волынь - Шахтер

04.08.2002 - 17.10.2014

* серия не завершена.

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Источник Sport.ua
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Vitalii_13UA
Мда... поки що гра ШД виглядає крінжово, якщо так і буде далі, то це буде саме дно! В ЄК взагалі хз що робити. А саме головне, чи коштувало воно того, щоб переманити тренера і послабити Зорю? Чи просто послабити конкурента? Буде смішно і погано одночасно...
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