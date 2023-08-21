Шахтер и Кривбасс сыграли вничью впервые с октября 2003 года
Безничейная серия во встречах горняков и криворожцев составила 21 матч
«Кривбасс» и «Шахтер», сыграв 3:3, прервали безничейную серию в личных встречах в чемпионатах Украины, которая составила 21 матч (19 побед горняков, 2 – криворожцев). Последний раз бело-красно-черные подписывали мировую с оранжево-черными 19 октября 2003 года – 0:0 в Донецке.
Более продолжительную серию без ничьих имела только одна пара команд – «Заря» и «Шахтер» – 36 игр.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные безничейные серии во встречах двух клубов
|
Серия
|
Пара команд
|
Период
|
36
|
Заря - Шахтер
|
06.09.1992 - 05.05.2018
|
21
|
Кривбасс - Шахтер
|
04.04.2004 - 12.03.2023
|
19
|
Ворскла - Динамо
|
29.09.1996 - 21.08.2005
|
18
|
Металлург Д - Шахтер
|
17.10.1997 - 30.04.2006
|
18*
|
Говерла - Динамо
|
11.10.2001 - 16.04.2016
|
17
|
Мариуполь - Шахтер
|
18.07.1998 - 27.08.2006
|
17
|
Волынь - Динамо
|
20.05.1995 - 12.03.2013
|
17
|
Волынь - Шахтер
|
04.08.2002 - 17.10.2014
* серия не завершена.
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