WTA22 августа 2023, 16:34 | Обновлено 22 августа 2023, 16:35
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ФОТО. «Я уже видела этот взгляд». Возняцки показала дочку с ракеткой в руке
Двухлетняя Оливия уже готова стать теннисисткой
22 августа 2023, 16:34 | Обновлено 22 августа 2023, 16:35
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Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки опубликовала в социальных сетях фото своей двухлетней дочери Оливии.
«Ой-ой-ой! Я уже видела этот взгляд раньше», – подписала фото спортменка из Дании.
Отметим, что Каролин в 2019-м году сыграла свадьбу с бывшим американским баскетболистом Дэвидом Ли. На Australian Open-2020 она завершила карьеру. После этого Возняцки родила двух детей: дочь Оливию и сына Джеймса. В этом году она решила вернуться на корт и уже сыграла три матча, один из которых выиграла.
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