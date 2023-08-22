ФОТО. «Я уже видела этот взгляд». Возняцки показала дочку с ракеткой в руке

Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки опубликовала в социальных сетях фото своей двухлетней дочери Оливии.

«Ой-ой-ой! Я уже видела этот взгляд раньше», – подписала фото спортменка из Дании.

Отметим, что Каролин в 2019-м году сыграла свадьбу с бывшим американским баскетболистом Дэвидом Ли. На Australian Open-2020 она завершила карьеру. После этого Возняцки родила двух детей: дочь Оливию и сына Джеймса. В этом году она решила вернуться на корт и уже сыграла три матча, один из которых выиграла.