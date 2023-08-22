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US Open
22 августа 2023, 15:22 | Обновлено 22 августа 2023, 15:23
262
0

Экс-первая ракетка мира не сыграет на US Open

Временное отстранение Симоны Халеп все еще продолжается

22 августа 2023, 15:22 | Обновлено 22 августа 2023, 15:23
262
0
Экс-первая ракетка мира не сыграет на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп не сыграет на US Open 2023. Румынка была автоматически вычеркнута из списка участниц основной сетки, поскольку все еще продолжается ее временное отстранение из-за нарушения антидопинговых правил.

Место Халеп в основной сетке займет американка Тейлор Таунсенд.

Отметим, что свой последний матч румынская теннисистка провела в прошлом году в первом раунде на US Open, где сенсационно проиграла украинке Дарье Снигур.

В августе 2022 года Халеп сдала допинг-пробу во время Открытого чемпиона США. В образце А был обнаружен запрещенный препарат роксадустат. 31-летняя теннисистка попросила проверить образец В, однако это только подтвердило нарушение правил.

В декабре Спортивный арбитражный суд Румынии пришел к выводу, что роксадустат попал в организм Халеп через зараженную пищевую добавку. Слушания по делу продолжаются.

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Расписание матчей с участием украинцев на US Open на 22 августа
Симона Халеп US Open 2023 допинг
Источник Sport.ua
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