Экс-первая ракетка мира не сыграет на US Open

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп не сыграет на US Open 2023. Румынка была автоматически вычеркнута из списка участниц основной сетки, поскольку все еще продолжается ее временное отстранение из-за нарушения антидопинговых правил.

Место Халеп в основной сетке займет американка Тейлор Таунсенд.

Отметим, что свой последний матч румынская теннисистка провела в прошлом году в первом раунде на US Open, где сенсационно проиграла украинке Дарье Снигур.

В августе 2022 года Халеп сдала допинг-пробу во время Открытого чемпиона США. В образце А был обнаружен запрещенный препарат роксадустат. 31-летняя теннисистка попросила проверить образец В, однако это только подтвердило нарушение правил.

В декабре Спортивный арбитражный суд Румынии пришел к выводу, что роксадустат попал в организм Халеп через зараженную пищевую добавку. Слушания по делу продолжаются.