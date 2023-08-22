Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нерес хочет покинуть Бенфику. Ситуацией готов воспользоваться зенит
Португалия
22 августа 2023, 14:37 |
523
0

Нерес хочет покинуть Бенфику. Ситуацией готов воспользоваться зенит

Экс-вингеру «Шахтера» надоело полировать «банку» в португальской команде

22 августа 2023, 14:37 |
523
0
Нерес хочет покинуть Бенфику. Ситуацией готов воспользоваться зенит
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

26-летний бразильский вингер «Бенфики» Давид Нерес настроен на то, чтобы до закрытия летнего трансферного окна сменить клуб.

Еще в концовке минувшего сезона Нерес начал реже попадать в стартовый состав, и ситуация остается прежней в начале нового чемпионата. Бразильцу надоело сидеть на скамье запасных, и он готов к решительным действиям.

Несмотря на то, что клаусула в контракте Нереса составляет 100 миллионов евро, ожидается, что «Бенфика» будет готова продать бразильца значительно дешевле.

Ситуацией уже готов воспользоваться российский «зенит», который может предложить за бразильского хавбека порядка 40 миллионов евро.

Сам Нерес якобы не прочь переехать в «зенит», хотя ранее СМИ писали, что бразилец категорически отвергал такую идею, потому как именно российская агрессия заставила его покинуть Украину и амбициозный проект «Шахтера», в который его приглашал нынешний коуч «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

По теме:
Романо: Лион обновит свой трансферный рекорд
Шахтер купил Азарова в десять раз дороже, чем тот обошелся Црвене Звезде
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер усилился еще одним грузином
Давид Нерес Бенфика трансферы Зенит Санкт-Петербург
Источник Record.pt
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Если от игры Шахтера сейчас кто-то и тешится, так это разве что Йовичевич
Футбол | 22 августа 2023, 11:05 31
Если от игры Шахтера сейчас кто-то и тешится, так это разве что Йовичевич
Если от игры Шахтера сейчас кто-то и тешится, так это разве что Йовичевич

Валерий Василенко – о сложной акклиматизации Патрика ван Леувена

В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем
Футбол | 22 августа 2023, 11:37 5
В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем
В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем

Игра состоится 24 августа

Кто дальше для Иноуэ? Поединок за абсолют или бывший соперник Ломаченко
Бокс | 21.08.2023, 17:13
Кто дальше для Иноуэ? Поединок за абсолют или бывший соперник Ломаченко
Кто дальше для Иноуэ? Поединок за абсолют или бывший соперник Ломаченко
После Кучера Днепр-1 покинули Грицай и администратор команды 
Футбол | 22.08.2023, 11:17
После Кучера Днепр-1 покинули Грицай и администратор команды 
После Кучера Днепр-1 покинули Грицай и администратор команды 
Арсенал в меньшинстве обыграл Кристал Пэлас. Зинченко вышел на 90-й минуте
Футбол | 22.08.2023, 00:10
Арсенал в меньшинстве обыграл Кристал Пэлас. Зинченко вышел на 90-й минуте
Арсенал в меньшинстве обыграл Кристал Пэлас. Зинченко вышел на 90-й минуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика
«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика
21.08.2023, 08:39 39
Футбол
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
21.08.2023, 03:37 15
Теннис
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
20.08.2023, 12:30 22
Бокс
Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
20.08.2023, 22:10 1
Футбол
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
20.08.2023, 09:30 11
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
21.08.2023, 06:20 4
Футбол
Брюгге одержал победу в чемпионате Бельгии со счетом 7:1
Брюгге одержал победу в чемпионате Бельгии со счетом 7:1
20.08.2023, 22:28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем