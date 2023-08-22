Нерес хочет покинуть Бенфику. Ситуацией готов воспользоваться зенит

26-летний бразильский вингер «Бенфики» Давид Нерес настроен на то, чтобы до закрытия летнего трансферного окна сменить клуб.

Еще в концовке минувшего сезона Нерес начал реже попадать в стартовый состав, и ситуация остается прежней в начале нового чемпионата. Бразильцу надоело сидеть на скамье запасных, и он готов к решительным действиям.

Несмотря на то, что клаусула в контракте Нереса составляет 100 миллионов евро, ожидается, что «Бенфика» будет готова продать бразильца значительно дешевле.

Ситуацией уже готов воспользоваться российский «зенит», который может предложить за бразильского хавбека порядка 40 миллионов евро.

Сам Нерес якобы не прочь переехать в «зенит», хотя ранее СМИ писали, что бразилец категорически отвергал такую идею, потому как именно российская агрессия заставила его покинуть Украину и амбициозный проект «Шахтера», в который его приглашал нынешний коуч «Брайтона» Роберто Де Дзерби.