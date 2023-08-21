Российский клуб дает 45 миллионов за экс-игрока Шахтера

Российский «зенит» из санкт-петербурга продолжает свои попытки подписать вингера «Бенфики» Давида Нереса. Теперь «зенит» предлагает за игрока уже 45 миллионов евро.

Ранее «Бенфика» отклонила предложения в 18+3 и 30+5 миллионов евро. Также сам 26-летний бразильский вингер не горел желанием переезжать в россию.

Напомним, в январе 2022 года Нерес перешел в донецкий «Шахтер», но так и не успел провести ни одного официально матча в составе «Горняков». Он был вынужден покинуть Украину из-за полномасштабного военного вторжения россии.