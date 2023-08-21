Российский клуб дает 45 миллионов за экс-игрока Шахтера
Сам Давид Нерес не горит желанием покидать «Бенфику»
Российский «зенит» из санкт-петербурга продолжает свои попытки подписать вингера «Бенфики» Давида Нереса. Теперь «зенит» предлагает за игрока уже 45 миллионов евро.
Ранее «Бенфика» отклонила предложения в 18+3 и 30+5 миллионов евро. Также сам 26-летний бразильский вингер не горел желанием переезжать в россию.
Напомним, в январе 2022 года Нерес перешел в донецкий «Шахтер», но так и не успел провести ни одного официально матча в составе «Горняков». Он был вынужден покинуть Украину из-за полномасштабного военного вторжения россии.
🚨 Zenit prepara uma proposta de 45 milhões de euros para apresentar ao Benfica por David Neres, avança a @cnnportugal. pic.twitter.com/0ZHWDQDRSv— Diário de Transferências (@DTransferencias) August 21, 2023
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