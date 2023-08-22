Шахтер купил Азарова в десять раз дороже, чем тот обошелся Црвене Звезде
СМИ сообщили сумму трансфера грузинского легионера в стан «оранжево-черных»
Сегодня «Шахтер» и «Црвена Звезда» официально объявили об осуществлении трансфера из сербского клуба в украинский 21-летнего левого фулбека Ираклия Азарова.
«Горняки» проинформировали, что с футболистом подписан контракт сроком на пять лет, но финансовые подробности сделки предпочли не разглашать.
По информации СМИ, «Шахтер» заплатил за Азарова 3 миллиона евро – это ровно в десять раз больше, чем грузин обошелся «Црвене Звезде». Летом минувшего года сербский клуб купил Азарова у «Динамо» Батуми за 300 тысяч евро.
Ираклий Азаров является футболистом национальной сборной Грузии. На его счету 12 матчей за эту команду.
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