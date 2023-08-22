Стали известны диагноз и срок восстановления легионера Шахтера

У нападающего донецкого «Шахтера» Лассины Траоре рецидив старой травмы колена, из-за которой он в сезоне 2021/22 пропустил 9 месяцев. Сейчас врачи прогнозируют игроку сборной Буркина-Фасо 3-4 месяца восстановления, сообщает ТаТоТаке.

Также, по информации источника, «горняки» не будут искать замену африканскому нападающему. Учитывая календарь УПЛ, увидеть Траоре в официальных матчах можно будет только поближе к весне.

22-летний Лассина провел 3 игры в этом сезоне УПЛ, забив 2 гола. Повреждение нападающий получил в матче с «Александрией» (2:1).