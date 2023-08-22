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Украина. Премьер лига
22 августа 2023, 13:57 | Обновлено 22 августа 2023, 14:07
830
0

Стали известны диагноз и срок восстановления легионера Шахтера

Лассина Траоре выбыл надолго

22 августа 2023, 13:57 | Обновлено 22 августа 2023, 14:07
830
0
Стали известны диагноз и срок восстановления легионера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

У нападающего донецкого «Шахтера» Лассины Траоре рецидив старой травмы колена, из-за которой он в сезоне 2021/22 пропустил 9 месяцев. Сейчас врачи прогнозируют игроку сборной Буркина-Фасо 3-4 месяца восстановления, сообщает ТаТоТаке.

Также, по информации источника, «горняки» не будут искать замену африканскому нападающему. Учитывая календарь УПЛ, увидеть Траоре в официальных матчах можно будет только поближе к весне.

22-летний Лассина провел 3 игры в этом сезоне УПЛ, забив 2 гола. Повреждение нападающий получил в матче с «Александрией» (2:1).

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Лассина Траоре Шахтер Донецк травма колена Шахтер - Александрия
Источник ТаТоТаке
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