Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»
Экс-игрок «Динамо» жестко прошелся по игроку «Арсенала»
Футбольный эксперт Виктор Леоненко подверг критике левого защитника «Арсенала» Александра Зинченко в своем Telegram-канале.
«Что касается Зинченко, он, скорее всего, списан. Но видишь, ему еще и везет. Японец получил красную, Тимбер травмировался. Я так понимаю, что на его место купили Райса. Знал, что не выпустят этого парня, занимающегося в основном пиаром, у него же люди этим занимаются, сам он занимается пиаром, а англичане болеют. Зина – просто пиарщик, да и только.
Все, ну сейчас Райс пришел, и я так понимаю, здесь только счастье поможет, если там половина защитников сломается, только тогда и будет играть. Ну, сейчас скажут: «Он там после травмы». Артета найдет что сказать. Зинченко просто везет, попал в «Манчестер Сити», играет только за команды, которые контролируют мяч. Его не увидишь в команде, отбирающей мяч».
Вчера Александр Зинченко впервые сыграл после травмы, выйдя в конце игры с «Кристал Пэлас» (1:0).
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