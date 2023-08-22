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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»
Англия
22 августа 2023, 13:28 | Обновлено 22 августа 2023, 13:50
4872
29

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»

Экс-игрок «Динамо» жестко прошелся по игроку «Арсенала»

22 августа 2023, 13:28 | Обновлено 22 августа 2023, 13:50
4872
29
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»
Dynamomania. Виктор Леоненко

Футбольный эксперт Виктор Леоненко подверг критике левого защитника «Арсенала» Александра Зинченко в своем Telegram-канале.

«Что касается Зинченко, он, скорее всего, списан. Но видишь, ему еще и везет. Японец получил красную, Тимбер травмировался. Я так понимаю, что на его место купили Райса. Знал, что не выпустят этого парня, занимающегося в основном пиаром, у него же люди этим занимаются, сам он занимается пиаром, а англичане болеют. Зина – просто пиарщик, да и только.

Все, ну сейчас Райс пришел, и я так понимаю, здесь только счастье поможет, если там половина защитников сломается, только тогда и будет играть. Ну, сейчас скажут: «Он там после травмы». Артета найдет что сказать. Зинченко просто везет, попал в «Манчестер Сити», играет только за команды, которые контролируют мяч. Его не увидишь в команде, отбирающей мяч».

Вчера Александр Зинченко впервые сыграл после травмы, выйдя в конце игры с «Кристал Пэлас» (1:0).

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Источник Леоненко PROSPORT
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Комментарии 29
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Kurochka Andriy
Ніяк не розумію - для чого ваша редакція постійно запитує про коментарі від цього ніби-то експерта? Це ж постійна жовч і комплекс невизнаності. Є ж багато інших воістину глибоких експертів, повних якісного і логічного фактажу та аналізу...
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+6
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GREEN DAY belokon
То есть Райса купили на место Зинченко? Опорника на место лз? Гениально Виктор! 
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+5
Igrok4
А чому б Віті не організувати благодійний матч за участю світових зірок, як це зробили Шевченко та Зінченко? Або створити фонд підтримки ЗСУ. Ой, забув , він же нікчема, здатен лише бухати та поливати інших брудом...
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+5
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11700880
Дорога редакція,якщо ви далі цього алкаша будете називати експертом і писати маячню,яку він несе,то ваші рейтинги впадуть до нуля.Це чмо само нічого не досягло в футболі,а береться щось про футбол говорити.Тьху,мерзота!!!
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+4
Lex Aries
Цьому п&дару пивному хтось з українських гравців імпонує? 
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+4
20052011
Зачем столько внимания этому конченому руському алкашу? Редакция уделите лучше внимание сборной Украины по футболу для людей с дефектами зрения. Ребята сегодня в Англии играют финал чемпионата мира с хозяевами. А в течении последних лет они несколько раз становились чемпионами мира и различных турниров. Они достойны того, чтобы о них знали в родной стране, как можно больше людей. Последние упоминания о них я нашел за июнь 2017. Очень надеюсь на Вас, редакторы.
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+3
FunnyCat_____
шо воно меле
не, ну за то хоть фамилии игроков каких то выучил правда с позициями немного путается, но не все ж сразу от ведущего эксперта канала Футбол!
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+3
Leonkoz
Добре, що вже хоч сайт не називає його експертом, бо він навіть не знає на якій позиції грає Райс. А так як завжди заздрість та алкоголь.
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+2
GloryUkraine
Вітйок, а ти хоч в курсі на якій позиції грає Зіна? 
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+1
Віталій Яценко
Не фанат Зіни через його войж в уфу. Але заздрість - дуже погано. Зінченко зараз найуспішніший діючий український гравець. Треба визнавати правду. Леоненко завжди переповнений жовчу...
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+1
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Alex51
ну таке в людини амплуа -  казати неприємні речі. По шерсті всі можуть,  а він проти шерсті. А на котах потім заспокоюєццця
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0
prossjanaja
Як же за@бав свохм хейтом цей алкаш-суперексперт.Нахіра постять його висери?
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0
pol-55
Що тут не зрозуміло,Леон*провокатор мнения*,чим більше *срач*тим більше відвідувань сайту.
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0
Владимир одесский
Ви розумієте, що якби Вітя не обсирав наших гравців, про нього давно б усі забули, а так він нагадує, що є таке «чудо» в українському інфопросторі. Людина яка пограла більш-менш пристойно в ДК більше нічогісінько не зробила в українському футболі: ні тренер, ні агент, ні функціонер ніхто. Його навіть не покликали в УАФ щоб пиздити спортивні гроші бо вважають недостойним. Ото попи…дів трохи в Денисова в програмі і все ох…енний експерт!!!! Тепер в Віті розвинувся комплекс неповноцінності і він обливає всіх брудом!
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-1
Господин UAF
Посредственный сблёв киевского Динамо, игравший за пиво с таранькой, поучает одного из самых успешных украинских футболистов, который зарабатывает миллионы🤣🤣🤣
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-1
Vitaliy88
Який він експерт, він алкоголік який ляпає язиком що попало. Наввщо взагалі публікувати його маразм
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-1
potemkin78
забористая пошла
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-1
Burevestnik
як же полюбляє редакція гравців, які зазвідились на 2 чи 3 сезони і упали на дно.
мабуть подобаються любителі пива та неврівноважені експерди...
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-2
Alex196
Странно что он во время войны Украины с его страной продолжает грязью.поливать украинцев .неужели так трудно найти в Киеве квартиру врага и спалить его вместе с котами .
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-3
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Swed
 Вернётся в родной Шахтёр, как Ракицкий и Чигринский. 
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-4
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