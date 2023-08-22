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Major League Soccer
22 августа 2023, 13:03 | Обновлено 22 августа 2023, 13:50
716
2

Челси потерял вингера. Один из конкурентов Мудрика прооперирован

Из строя надолго выбыл Карни Чуквуэмека

22 августа 2023, 13:03 | Обновлено 22 августа 2023, 13:50
716
2
Челси потерял вингера. Один из конкурентов Мудрика прооперирован
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» сообщил, что полузащитник команды Карни Чуквуэмека перенес операцию на колене.

19-летний игрок травмировался в матче 2-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:3). Он начал встречу в старте «пенсионеров», но на второй тайм выйти не смог. Напомним, в перерыве игры Чуквуэмеку заменил украинец Михаил Мудрик.

Сроки восстановления хавбека в «Челси» не сообщают. Согласно неофициальным данным, Карни может быть вне игры примерно 6 недель.

Карни Чуквуэмека в нынешнем сезоне провел за «Челси» 2 матча, забил 1 гол.

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Карни Чуквуэмека Челси травма операция на колене Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Челси
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Комментарии 2
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Alex196
У Мудрика нет конкурентов .он нулевой .просто хаспанул под шумок классную зарплату и ему без разницы его выпустят илм другого .Единственный кто сейчас радуется это Арсенал .Могли бы на бабки попасть 
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