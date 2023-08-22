Челси потерял вингера. Один из конкурентов Мудрика прооперирован

Лондонский «Челси» сообщил, что полузащитник команды Карни Чуквуэмека перенес операцию на колене.

19-летний игрок травмировался в матче 2-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:3). Он начал встречу в старте «пенсионеров», но на второй тайм выйти не смог. Напомним, в перерыве игры Чуквуэмеку заменил украинец Михаил Мудрик.

Сроки восстановления хавбека в «Челси» не сообщают. Согласно неофициальным данным, Карни может быть вне игры примерно 6 недель.

Карни Чуквуэмека в нынешнем сезоне провел за «Челси» 2 матча, забил 1 гол.