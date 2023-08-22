Major League Soccer22 августа 2023, 13:03 | Обновлено 22 августа 2023, 13:50
716
2
Челси потерял вингера. Один из конкурентов Мудрика прооперирован
Из строя надолго выбыл Карни Чуквуэмека
22 августа 2023, 13:03 | Обновлено 22 августа 2023, 13:50
716
2
Лондонский «Челси» сообщил, что полузащитник команды Карни Чуквуэмека перенес операцию на колене.
19-летний игрок травмировался в матче 2-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:3). Он начал встречу в старте «пенсионеров», но на второй тайм выйти не смог. Напомним, в перерыве игры Чуквуэмеку заменил украинец Михаил Мудрик.
Сроки восстановления хавбека в «Челси» не сообщают. Согласно неофициальным данным, Карни может быть вне игры примерно 6 недель.
Карни Чуквуэмека в нынешнем сезоне провел за «Челси» 2 матча, забил 1 гол.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 21 августа 2023, 22:35 0
В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина
Футбол | 22 августа 2023, 12:14 5
О трансфере должны объявить скоро
Футбол | 22.08.2023, 10:02
Футбол | 21.08.2023, 23:47
Волейбол | 21.08.2023, 14:30
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
У Мудрика нет конкурентов .он нулевой .просто хаспанул под шумок классную зарплату и ему без разницы его выпустят илм другого .Единственный кто сейчас радуется это Арсенал .Могли бы на бабки попасть
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.08.2023, 05:00 2
20.08.2023, 22:10 1
21.08.2023, 08:39 39
20.08.2023, 21:16 156
21.08.2023, 06:20 4
20.08.2023, 09:30 11