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  4. Мудрик вышел на замену в матче с Вест Хэмом
Англия
20 августа 2023, 20:05 | Обновлено 20 августа 2023, 20:07
1070
7

Мудрик вышел на замену в матче с Вест Хэмом

Украинец заменил травмированного Чуквуэмеку

20 августа 2023, 20:05 | Обновлено 20 августа 2023, 20:07
1070
7
Мудрик вышел на замену в матче с Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик начал игру 2 тура своей команды против «Вест Хэма» в запасе.

Однако тренер «синих» выпустил украинца на второй тайм, заменив травмированного Карни Чуквуэмеку.

На 65 минуте счет в матче 2:1 в пользу «Вест Хэма». Голы забивали Агер и Антонио у хозяев и как раз Чуквуэмека – у гостей.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Вест Хэм Вест Хэм - Челси
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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vitaha33
Це напевно останній його матч за Челсі...
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+6
Max77
Клоун-инстаграмщик…
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+4
Serhii P.
Інвалід, а не гравець. То віддасть неточний пас, то зашпортається, то по горобцях удар запуляє.
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+4
Lvivian
треш, жахливий матч від мудрика, коли чувак надумає пахати? ні в захисті, ні в нападі
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+3
Serhii P.
Палкін казав представникам "Челсі", що у них в руках справжній діамант, але потрібно бути дуже терплячими.
Я сумніваюсь, що знайдеться в Челсі настільки терплячий тренер. Думаю, що в міжсезоння сплавлять в оренду. 
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+2
Skillz
Ауууу @Sеverian742, ти де клован?! Тут Мудрілка знов обісрався, треба памперс замінити, дупу припудрить. А заодно казочки свої порозповідаєш про схеми, тренерські рішення чи партнерів, чи що там йому завжди заважає 
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0
Gargantua
что там наш Запасной, как сыграл?
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0
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