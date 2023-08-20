Мудрик вышел на замену в матче с Вест Хэмом

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик начал игру 2 тура своей команды против «Вест Хэма» в запасе.

Однако тренер «синих» выпустил украинца на второй тайм, заменив травмированного Карни Чуквуэмеку.

На 65 минуте счет в матче 2:1 в пользу «Вест Хэма». Голы забивали Агер и Антонио у хозяев и как раз Чуквуэмека – у гостей.