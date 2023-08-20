Англия20 августа 2023, 20:05 | Обновлено 20 августа 2023, 20:07
1070
7
Мудрик вышел на замену в матче с Вест Хэмом
Украинец заменил травмированного Чуквуэмеку
20 августа 2023, 20:05 | Обновлено 20 августа 2023, 20:07
1070
7
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик начал игру 2 тура своей команды против «Вест Хэма» в запасе.
Однако тренер «синих» выпустил украинца на второй тайм, заменив травмированного Карни Чуквуэмеку.
На 65 минуте счет в матче 2:1 в пользу «Вест Хэма». Голы забивали Агер и Антонио у хозяев и как раз Чуквуэмека – у гостей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 августа 2023, 20:20 0
Роман Григорчук впервые победил Мирчу Луческу
Футбол | 20 августа 2023, 04:47 4
«Интер Майами» вышел вперед на 23-й минуте финала Кубка лиг с «Нэшвиллом»
Футбол | 20.08.2023, 16:56
Футбол | 20.08.2023, 18:10
Футбол | 20.08.2023, 17:09
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.08.2023, 23:12 2
20.08.2023, 07:15
19.08.2023, 06:03 20
19.08.2023, 22:35 10
19.08.2023, 16:27 6
20.08.2023, 09:30 10
20.08.2023, 06:35 18
19.08.2023, 20:41 23
Я сумніваюсь, що знайдеться в Челсі настільки терплячий тренер. Думаю, що в міжсезоння сплавлять в оренду.