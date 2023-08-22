Стало известно, кто будет руководить Днепром-1 в матче против Спартака

Как стало известно Sport.ua, «Днепр-1» на завтрашний матч со «Спартаком» из Трнавы в квалификации Лиги конференций выведут тренер вратарей Валерий Городов и тренер по физподготовке Евгений Барышников. Остальные специалисты, входившие в штаб Александра Кучера, покинули клуб вслед за главным тренером.

Таким образом, на пятый еврокубковый матч в сезоне «Днепр-1» впервые выведет Валерий Городов.

62-летний наставник уже имеет опыт работы главным тренером. С августа 2007 по ноябрь 2008 года Городов тренировал «Нефтяник-Укрнафту», вместе с которым вылетал из Высшей лиги. В «Днепре-1» он трудится с июля 2017 года на должности тренера по работе с вратарями.

Первый матч раунда плей-офф Лиги конференций между «Спартаком» Трнава и «Днепром-1» состоится 23 августа. Начало – в 19:30 по киевскому времени. Ответный поединок в Кошице пройдет 31 августа.