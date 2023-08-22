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Лига конференций
22 августа 2023, 12:27 | Обновлено 22 августа 2023, 13:10
3073
5

Стало известно, кто будет руководить Днепром-1 в матче против Спартака

В Трнаву команду повезли два тренера

22 августа 2023, 12:27 | Обновлено 22 августа 2023, 13:10
3073
5
Стало известно, кто будет руководить Днепром-1 в матче против Спартака
СК Днепр-1

Как стало известно Sport.ua, «Днепр-1» на завтрашний матч со «Спартаком» из Трнавы в квалификации Лиги конференций выведут тренер вратарей Валерий Городов и тренер по физподготовке Евгений Барышников. Остальные специалисты, входившие в штаб Александра Кучера, покинули клуб вслед за главным тренером.

Таким образом, на пятый еврокубковый матч в сезоне «Днепр-1» впервые выведет Валерий Городов.

62-летний наставник уже имеет опыт работы главным тренером. С августа 2007 по ноябрь 2008 года Городов тренировал «Нефтяник-Укрнафту», вместе с которым вылетал из Высшей лиги. В «Днепре-1» он трудится с июля 2017 года на должности тренера по работе с вратарями.

Первый матч раунда плей-офф Лиги конференций между «Спартаком» Трнава и «Днепром-1» состоится 23 августа. Начало – в 19:30 по киевскому времени. Ответный поединок в Кошице пройдет 31 августа.

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Днепр-1 назначение тренера Валерий Городов Евгений Барышников Спартак Трнава - Днепр-1 Лига конференций инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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and vik
Професійний клуб!
Циганик не дасть збрехати🤣
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+1
potemkin78
мдя
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+1
CheMP
мужики!
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+1
Score Pion
Зате Яків може щось і зловить!
І на полі бігатимуть добре!
(((
Ответить
0
ya_3
Все, до чого торкаються руки "бородатої бабусі", стає через )!(опу 
Чи може він не руками торкається? 
Ответить
-2
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Теннис
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