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Украина. Премьер лига
22 августа 2023, 11:17 | Обновлено 22 августа 2023, 11:23
1378
0

После Кучера Днепр-1 покинули Грицай и администратор команды 

За тренером ушли и его помощники

22 августа 2023, 11:17 | Обновлено 22 августа 2023, 11:23
1378
0
После Кучера Днепр-1 покинули Грицай и администратор команды 
СК Днепр-1

Как стало известно Sport.ua, вслед за Александром Кучером «Днепр-1» покинули до сих пор значащийся на официальном сайте клуба помощником главного тренера Андрей Кудымов, тренеры Юрий Ушмаев и Александр Грицай, а также администратор Вадим Комардин.

Все они, за исключением Грицая, приходили в «Днепр-1» с подачи тогдашнего спортивного директора клуба Евгения Красникова, с которым ранее работали в харьковских «Арсенале» и «Металлисте» (а Комардин еще и в сборной Украины и киевском «Динамо»).

На этом фоне слегка неожиданным выглядит увольнение Александра Грицая, человека с богатым днепровским прошлым (выступал за «Днепр», за который он играл с 2000 по 2008 год). Тем более что еще вчера он проводил с командой тренировочное занятие в Ужгороде.

Сегодня утром «Днепр-1» отправился в Трнаву, где уже завтра проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги концеренций со словацким «Спартаком». Начало – в 19:30 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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