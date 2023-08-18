В пятницу, 18 августа, состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Александрия».

Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало в 19:00.

Стали известны стартовые составы на матч между Зарей и Александрией