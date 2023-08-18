Украина. Премьер лига18 августа 2023, 18:35 | Обновлено 22 августа 2023, 17:00
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Стали известны стартовые составы на матч между Зарей и Александрией
Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег»
18 августа 2023, 18:35 | Обновлено 22 августа 2023, 17:00
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В пятницу, 18 августа, состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Александрия».
Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало в 19:00.
Стали известны стартовые составы на матч между Зарей и Александрией
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