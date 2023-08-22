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Чемпионат Испании
Гранада
21.08.2023 22:30 – FT 0 : 2
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
22 августа 2023, 08:46 |
78
0

ВИДЕО. Райо Вальекано обыграл Гранаду в гостях и вышел на 2-е место Ла Лиги

Игра завершилась со счетом 2:0

22 августа 2023, 08:46 |
78
0
ВИДЕО. Райо Вальекано обыграл Гранаду в гостях и вышел на 2-е место Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

20 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Гранада» и «Райо Вальекано». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голами отличились Альваро Гарсия и Пате Сисс. На 86-й минуте с поля был удален Антонио Пуэртас, который оставил хозяев в меньшинстве.

Благодаря этой победе «Райо Вальекано» вышел на 2-е место в таблице чемпионата Испании. У команды 6 очков. Столько же у мадридского «Реала» и «Валенсии».

Ла Лига. 2-й тур. 21 августа

Гранада – Райо Вальекано – 0:2

Голы: Гарсия, 75, Сисс, 79

Видеообзор матча:

События матча

86’
Антонио Пуэртас (Гранада) получает красную карточку.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Пате Сисс (Райо Вальекано).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
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Гранада Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор удаление с поля
Источник Sport.ua
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