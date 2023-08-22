ВИДЕО. Райо Вальекано обыграл Гранаду в гостях и вышел на 2-е место Ла Лиги
Игра завершилась со счетом 2:0
20 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Гранада» и «Райо Вальекано». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Голами отличились Альваро Гарсия и Пате Сисс. На 86-й минуте с поля был удален Антонио Пуэртас, который оставил хозяев в меньшинстве.
Благодаря этой победе «Райо Вальекано» вышел на 2-е место в таблице чемпионата Испании. У команды 6 очков. Столько же у мадридского «Реала» и «Валенсии».
Ла Лига. 2-й тур. 21 августа
Гранада – Райо Вальекано – 0:2
Голы: Гарсия, 75, Сисс, 79
Видеообзор матча:
События матча
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