ВИДЕО. Райо Вальекано обыграл Гранаду в гостях и вышел на 2-е место Ла Лиги

20 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Гранада» и «Райо Вальекано». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голами отличились Альваро Гарсия и Пате Сисс. На 86-й минуте с поля был удален Антонио Пуэртас, который оставил хозяев в меньшинстве.

Благодаря этой победе «Райо Вальекано» вышел на 2-е место в таблице чемпионата Испании. У команды 6 очков. Столько же у мадридского «Реала» и «Валенсии».

Ла Лига. 2-й тур. 21 августа

Гранада – Райо Вальекано – 0:2

Голы: Гарсия, 75, Сисс, 79