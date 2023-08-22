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  4. Мог выйти на 1-го сеяного. Марченко уступил на старте основы АТР 250 в США
ATP
22 августа 2023, 08:22 |
188
0

Мог выйти на 1-го сеяного. Марченко уступил на старте основы АТР 250 в США

Илья в трех сетах проиграл Ринки Хидзикате

22 августа 2023, 08:22 |
188
0
Мог выйти на 1-го сеяного. Марченко уступил на старте основы АТР 250 в США
Instagram. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 267) завершил выступления на хардовом турнире серии АТР 250 в Уинстон-Сейлеме (США).

В 1/32 финала соревнований украинец в двух сетах уступил Ринки Хидзикате (Австралия, ATP 111) за 2 часа и 32 минуты.

АТР 250 Уинстон-Сейлем. Хард. 1/32 финала

Илья Марченко (Украина) [Q] – Ринки Хидзиката (Австралия) [Alt] – 6:4, 3:6, 2:6

Это была вторая встреча теннисистов. Илья проиграл 2-й поединок.

В следующем раунде соревнований Хидзиката сыграет против первого сеяного турнира Борны Чорича.

Отметим, что Марченко впервые с октября 2021 года сыграл в основе турнира АТР. Ранее украинец успешно преодолел сито квалификации.

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Илья Марченко Ринки Хидзиката ATP Уинстон-Сейлем
Источник Sport.ua
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