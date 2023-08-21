Марченко впервые с октября 2021 года сыграет в основной сетки турнира АТР
Илья обыграл Омни Кумара в финале отбора к турниру в Уинстон-Сейлеме
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 264) вышел в основную сетку хардового турнира АТР 250 в Уинстон-Сейлеме (США).
В финале отбора украинец в двух сетах обыграл американца Омни Кумара (АТР 383) за 1 час и 44 минуты.
АТР 250 Уинстон-Сейлем. Хард. Квалификация
Илья Марченко (Украина) – Омни Кумар (США) – 6:4, 6:4
Это была первая встреча теннисистов.
Марченко впервые с октября 2021 года пробился в основу турнира АТР.
В 1/16 финала соревнований в Уинстон-Сейлеме Марченко сыграет против Ринки Хидзикаты.
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