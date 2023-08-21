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ATP
21 августа 2023, 08:13 | Обновлено 21 августа 2023, 08:18
185
0

Марченко впервые с октября 2021 года сыграет в основной сетки турнира АТР

Илья обыграл Омни Кумара в финале отбора к турниру в Уинстон-Сейлеме

21 августа 2023, 08:13 | Обновлено 21 августа 2023, 08:18
185
0
Марченко впервые с октября 2021 года сыграет в основной сетки турнира АТР
Instagram. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 264) вышел в основную сетку хардового турнира АТР 250 в Уинстон-Сейлеме (США).

В финале отбора украинец в двух сетах обыграл американца Омни Кумара (АТР 383) за 1 час и 44 минуты.

АТР 250 Уинстон-Сейлем. Хард. Квалификация

Илья Марченко (Украина) – Омни Кумар (США) – 6:4, 6:4

Это была первая встреча теннисистов.

Марченко впервые с октября 2021 года пробился в основу турнира АТР.

В 1/16 финала соревнований в Уинстон-Сейлеме Марченко сыграет против Ринки Хидзикаты.

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ATP Уинстон-Сейлем Илья Марченко
Источник Sport.ua
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