УПЛ назвала самую корректную и недисциплинированную команды чемпионата

Украинская Премьер-лига после 4 туров назвала самую корректную и самую недисциплинированную команды чемпионата.

В первой категории отличились игроки «Металлиста 1925». Они получили только семь желтых карточек.

Грубиянами являются футболисты одесского «Черноморца». В их пассиве девятнадцать желтых карточек и две красные.

Напомним, что в 4 туре одесская команда сенсационно победила киевское «Динамо» (3:2), а «Металлист 1925» минимально одолел «Минай».

Продолжает возглавлять УПЛ львовский «Рух», в активе которого десять очков.