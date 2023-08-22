УПЛ назвала самую корректную и недисциплинированную команды чемпионата
Кто получал меньше всего и больше всего карточек?
Украинская Премьер-лига после 4 туров назвала самую корректную и самую недисциплинированную команды чемпионата.
В первой категории отличились игроки «Металлиста 1925». Они получили только семь желтых карточек.
Грубиянами являются футболисты одесского «Черноморца». В их пассиве девятнадцать желтых карточек и две красные.
Напомним, что в 4 туре одесская команда сенсационно победила киевское «Динамо» (3:2), а «Металлист 1925» минимально одолел «Минай».
Продолжает возглавлять УПЛ львовский «Рух», в активе которого десять очков.
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