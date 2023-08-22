Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УПЛ назвала самую корректную и недисциплинированную команды чемпионата
Украина. Премьер лига
22 августа 2023, 04:27 | Обновлено 22 августа 2023, 04:34
19
0

УПЛ назвала самую корректную и недисциплинированную команды чемпионата

Кто получал меньше всего и больше всего карточек?

22 августа 2023, 04:27 | Обновлено 22 августа 2023, 04:34
19
0
УПЛ назвала самую корректную и недисциплинированную команды чемпионата
Динамо Киев

Украинская Премьер-лига после 4 туров назвала самую корректную и самую недисциплинированную команды чемпионата.

В первой категории отличились игроки «Металлиста 1925». Они получили только семь желтых карточек.

Грубиянами являются футболисты одесского «Черноморца». В их пассиве девятнадцать желтых карточек и две красные.

Напомним, что в 4 туре одесская команда сенсационно победила киевское «Динамо» (3:2), а «Металлист 1925» минимально одолел «Минай».

Продолжает возглавлять УПЛ львовский «Рух», в активе которого десять очков.

По теме:
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Я долго ждал на этот гол»
Журналист: «Динамо сейчас – это скромный провинциальный клуб»
Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Влияние ухода Довбика ощутимо»
Металлист 1925 Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Днепр-1 ведет переговоры с молодыми испанскими тренерами
Футбол | 21 августа 2023, 20:47 17
Источник: Днепр-1 ведет переговоры с молодыми испанскими тренерами
Источник: Днепр-1 ведет переговоры с молодыми испанскими тренерами

Команду УПЛ может возглавить 39-летний испанский специалист Гонсало Гарсия

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Судья должен знать: футбол – это контактный вид спорта»
Футбол | 21 августа 2023, 02:30 7
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Судья должен знать: футбол – это контактный вид спорта»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Судья должен знать: футбол – это контактный вид спорта»

Главный тренер «Шахтера» дал комментарий после матча с «Кривбассом»

Первый гол Пулишича. Милан нанес поражение Болонье в стартовом туре Серии A
Футбол | 22.08.2023, 00:35
Первый гол Пулишича. Милан нанес поражение Болонье в стартовом туре Серии A
Первый гол Пулишича. Милан нанес поражение Болонье в стартовом туре Серии A
Стали известны оценки Цыганкова и Довбика за матч Жироны против Хетафе
Футбол | 21.08.2023, 05:00
Стали известны оценки Цыганкова и Довбика за матч Жироны против Хетафе
Стали известны оценки Цыганкова и Довбика за матч Жироны против Хетафе
Сергей Ребров объявил состав сборной на сентябрьские матчи отбора Евро-2024
Футбол | 21.08.2023, 13:31
Сергей Ребров объявил состав сборной на сентябрьские матчи отбора Евро-2024
Сергей Ребров объявил состав сборной на сентябрьские матчи отбора Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
20.08.2023, 17:09 52
Футбол
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
20.08.2023, 09:30 11
Футбол
Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
20.08.2023, 23:15 8
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
21.08.2023, 06:20 4
Футбол
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
20.08.2023, 04:47 4
Футбол
Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
20.08.2023, 22:10 1
Футбол
«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика
«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика
21.08.2023, 08:39 32
Футбол
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
20.08.2023, 06:35 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем