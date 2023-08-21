Поражения Динамо и Днепра-1, отставка Кучера, шальная ничья Шахтера

Дебютную победу в новом сезоне добыла «Ворскла», минимально одолевшая на выезде «Верес». Первую победу в нынешнем чемпионате выстрадал и «Металлист-1925», переигравший «Минай». А вот «Рух» после трех побед подряд впервые потерял очки: львовяне сыграли вничью с «Колосом».

В одном из центральных поединков тура «Заря» сыграла в «сухую» ничью с «Александрией». Наши еврокубковые бойцы – «Днепр-1» и «Динамо» – синхронно уступили – «Оболони» и «Черноморцу» соответственно. После матча в Ужгороде наставник днепрян Кучер подал в отставку. «Шахтер» вел в игре с «Кривбассом» в два мяча, но в итоге – боевая (с тремя удалениями) ничья 3:3.

Дерби тура

Вчерашние перволиговые, а ныне представители элитного дивизиона – ЛНЗ и «Полесье» – устроили дебютные разборки в рамках УПЛ.

Последний раз соперники играли в первой лиге менее трех месяцев назад. С тех пор утекло совсем немного воды, однако составы обеих команд изменились кардинально: от прежних осталось лишь семь «старых» игроков.

Хозяева уступили 1:2, хотя и имели численное превосходство на протяжении почти всего второго тайма.

Почин тура

Первый матч в футболке «Полесья» провел молодой бразильский форвард Ариэльсон. И сразу же – результативный. 18-летний нападающий отличился забитым мячом: хорошим ударом издали в нижний угол ворот.

Курьез тура

Комический, а если интерпретировать с точки зрения «Ворсклы» – трагикомический – гол забил «Верес» в матче с полтавчанами. Что называется, гол из ничего. Наглядная иллюстрация, как нельзя разыгрывать удар от ворот.

Защитник Чеснаков решил не выбивать мяч подальше от ворот, а отдал голкиперу. Исенко почему-то запаниковал, и отпасовал на Павлюка, который под прессингом зарядил по своим воротам. Но угодил в форварда «Вереса» Марусича. Дальше мяч снова оказался у Павлюка, который снова отпасовал на Чеснакова. Тот не смог как следует принять мяч, и чтобы не было углового удара, Исенко попытался вынести мяч подальше. Но попал в Чеснакова. А от капитана ворсклян футбольный снаряд прилетел к полузащитнику «Вереса» Шараю, который и отправил его в сетку ворот. Ржу не могу.

Джокер тура

На 68-й минуте матча «Металлист-1925» – «Минай» в составе харьковской команды произошла замена: вместо Юсова на поле вышел Дмитренко. А уже спустя три минуты Владислав сумел распечатать ворота Бандуры, успешно сыграв на добивании. Есть первая победа «Металлиста-1925» в сезоне.

«Близнецы» тура

Очень похожими забитыми мячами обменялись футболисты «Руха» и «Колоса». Разница лишь в том, что гости забили с игры, а хозяева – со стандарта. В остальном – все очень похоже: длинная и точная верховая передача, провал защиты, и точный удар головой (Цуриков и Слюбик) под перекладину.

Болельщик тура

Матч «Зари» и «Александрии» посетил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. В присутствии Сергея Станиславовича команды выдали закрытый и осторожный футбол. Интересно, возьмет ли кого-то из футболистов после этой игры наставник «сине-желтых» на «карандаш»?

Потасовка тура

В конце матча «Заря» – «Александрия» произошла стычка ассистентов главных тренеров – Бартуловича (помощник наставника луганчан Лалатовича) и Езерского («правая рука» тренера александрийцев Ротаня). Итогом конфликта стала желтая карточка Езерскому.

Характер тура

«Днепр-1» первым открыл счет в матче против «Оболони» – с одиннадцатиметровой отметки в начале первого тайма отличился Пихаленок. Но во второй части поединка номинальные гости заметно активизировались. И сначала сравняли счет – усилиями Таранухи, а затем и вовсе вырвали победу в конце встречи. Победный гол на счету Краснопира.

Отставка тура

После поражения от «Оболони» главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер подал в отставку. Официальный сайт днепровского клуба цитирует слова специалиста: «Я ухожу в отставку вместе с тренерским штабом. Вину за неудовлетворительные результаты в последних матчах беру на себя».

Жара тура

Матч «Днепр-1» – «Оболонь» проходил в аномальных футбольных условиях – в Ужгороде стояла невыносимая жара. Во время матча стало плохо одному из операторов телетрансляции: он потерял сознание. Мужчине была вовремя оказана медицинская помощь.

Победа тура

Поединки с участием «Черноморца» и «Динамо» в последнее время проходят в интересной и интригующей борьбе. Не стал исключением и нынешний матч. «Динамо» смотрелось уставшим после сложного еврокубкового матча против «Ариса», но в то же время нужно отдать должное и одесситам, которые пытались не подстраиваться под оппонента, а играть в свою игру. И в определенном смысле им это удалось.

Именно «Черноморец» первым открыл счет. «Черноморец» первым забил и второй гол, после того, как киевляне счет сравняли. А победный мяч подопечные Григорчука провели уже в компенсированное время.

Слова тура

После поражения от «Черноморца» главный тренер «Динамо» Мирча Луческу не скрывал своего разочарования: «Самыми тяжелыми были ошибки, которые мы сами допустили. Извините за эмоции, я очень зол сейчас после матча… Трудно было переезжать из Бухареста в Одессу, тяжело играть через два дня на третий, но это не оправдание – мы должны были побеждать сегодня».

Матч тура

Бомбезный поединок выдали «Кривбасс» и «Шахтер»: шесть забитых мячей и итоговая ничья. Хотя поначалу казалось, что «горняки» добудут простую победу: в начале первого тайма они вели с преимуществом в два мяча. Отличились Кащук и Крыськив. Но затем Хомченовский один мяч отыграл. И понеслось.

В конце первого тайма Крыськив забил третий гол (и свой второй), через пару минут хозяева снова сократили отставание в счете (Кожушко).

Во второй половине встречи был забит всего один мяч – за «Кривбасс» отличился Бескоровайный. Но событий на футбольном поле хватало: было показано сразу три красные карточки: две дончанам (Бондаренко, Чигринский), одну «Кривбассу» (Хомченовский).

В общем, очень веселой и богатой на события получилась игра.

Символическая сборная тура