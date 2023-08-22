Челси подпишет вратаря с MLS
Джордже Петрович усилит состав «синих»
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, лондонский «Челси» подпишет сербского вратаря – 23-летнего Джордже Петровича, выступавшего в этом сезоне за клуб из MLS «Нью-Ингленд Революшн».
Сумма трансфера составит 16 миллионов евро, хотя на сайте Transfermarkt стоимость голкипера намного ниже – 3,5 миллиона евро.
В этом сезоне Петрович провел 25 матчей, пропустил 29 голов, 8 раз сохранив ворота на замке.
Напомним, «Челси» покинули два голкипера, игравших в команде в прошлом сезоне. Эдуар Менди уехал в Саудовскую Аравию в «Аль-Ахли», а Кепа Аррисабалага был арендован на год «Реалом».
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