Три тренера. Стало известно, кто готовит Днепр-1 к матчу Лиги конференций

В понедельник, на следующий день после матча с «Оболонью» (1:2), «Днепр-1» провел тренировку на ужгородском «Авангарде». До матча Лиги конференций два дня, поэтому подготовку нужно было начинать сразу после предыдущего матча.

Игроки, которыми руководили тренеры Валерий Городов, Евгений Барышников и Александр Грицай, разделились на две группы. Получившие много игрового времени в игре чемпионата выполнили комплекс упражнений для мышц и восстановительной беговой работы, а после этого пошли на массаж. Остальные же провели полноценную тренировку с игровыми упражнениями и игрой в футбол на ограниченном пространстве.

В Трнаву делегация «Днепра-1» отправится во вторник утром. На 20 часов по киевскому времени на тамошнем стадионе запланирована предматчевая тренировка. Матч «Спартак» - «Днепр-1» состоится в среду, 23 августа, в 19:30 по киевскому времени.