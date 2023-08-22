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Лига конференций
22 августа 2023, 01:18 | Обновлено 22 августа 2023, 01:23
172
0

Три тренера. Стало известно, кто готовит Днепр-1 к матчу Лиги конференций

С командой работают Валерий Городов, Евгений Барышников и Александр Грицай

22 августа 2023, 01:18 | Обновлено 22 августа 2023, 01:23
172
0
Три тренера. Стало известно, кто готовит Днепр-1 к матчу Лиги конференций
СК Днепр-1

В понедельник, на следующий день после матча с «Оболонью» (1:2), «Днепр-1» провел тренировку на ужгородском «Авангарде». До матча Лиги конференций два дня, поэтому подготовку нужно было начинать сразу после предыдущего матча.

Игроки, которыми руководили тренеры Валерий Городов, Евгений Барышников и Александр Грицай, разделились на две группы. Получившие много игрового времени в игре чемпионата выполнили комплекс упражнений для мышц и восстановительной беговой работы, а после этого пошли на массаж. Остальные же провели полноценную тренировку с игровыми упражнениями и игрой в футбол на ограниченном пространстве.

В Трнаву делегация «Днепра-1» отправится во вторник утром. На 20 часов по киевскому времени на тамошнем стадионе запланирована предматчевая тренировка. Матч «Спартак» - «Днепр-1» состоится в среду, 23 августа, в 19:30 по киевскому времени.

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Днепр-1 Спартак Трнава Спартак Трнава - Днепр-1 Лига конференций Валерий Городов Александр Грицай Евгений Барышников
Источник СК Днепр-1
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