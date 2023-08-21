Алавес - Севилья - 4:3. Видео голов и обзор матча
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В понедельник, 21 августа, один из грандов испанского футбола Севилья неожиданно уступили Алавесу 3:4.
Алавес – Севилья 4:3
Голы: 1:0 – 7 Риоха, 1:1 – 15, автогол Абкар, 1:2 – 41 Ламела, 2:2 – 44 Дуарте, 3:2 – 54 Кике Гарсия, 4:2 – 59 Кике Гарсия, 4:3 – 90 Рафа Мир.
Алавес – Сивера, Горосабель, Седлар, Абкар, Дуарте (Марин, 87), Бенавидес (Антонио Бланко, 79), Гевара, Гуриди, Алькаин (Хави Лопес, 67), Кике Гарсия (Силла, 79), Риоха (де ла Фуэнте, 87).
Севилья – Дмитрович, Навас, Салас, Гудель, Акунья (Педроса, 46), Ракитич (Фернандо, 46), Ламела, Окампос (Оливер Торрес, 60), Сусо (Рафа Мир, 75), Жордан (Корона, 75), Эн-Несири.
Предупреждения: Гудель (62), Горосабель (90), Оливер Торрес (90).
События матча
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