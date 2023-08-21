Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алавес - Севилья - 4:3. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Алавес
21.08.2023 20:00 – FT 4 : 3
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 августа 2023, 22:52 | Обновлено 21 августа 2023, 22:57
80
0

Алавес - Севилья - 4:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

21 августа 2023, 22:52 | Обновлено 21 августа 2023, 22:57
80
0
Алавес - Севилья - 4:3. Видео голов и обзор матча

В понедельник, 21 августа, один из грандов испанского футбола Севилья неожиданно уступили Алавесу 3:4.

Алавес – Севилья 4:3

Голы: 1:0 – 7 Риоха, 1:1 – 15, автогол Абкар, 1:2 – 41 Ламела, 2:2 – 44 Дуарте, 3:2 – 54 Кике Гарсия, 4:2 – 59 Кике Гарсия, 4:3 – 90 Рафа Мир.

Алавес – Сивера, Горосабель, Седлар, Абкар, Дуарте (Марин, 87), Бенавидес (Антонио Бланко, 79), Гевара, Гуриди, Алькаин (Хави Лопес, 67), Кике Гарсия (Силла, 79), Риоха (де ла Фуэнте, 87).

Севилья – Дмитрович, Навас, Салас, Гудель, Акунья (Педроса, 46), Ракитич (Фернандо, 46), Ламела, Окампос (Оливер Торрес, 60), Сусо (Рафа Мир, 75), Жордан (Корона, 75), Эн-Несири.

Предупреждения: Гудель (62), Горосабель (90), Оливер Торрес (90).

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Севилья).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Алавес).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Алавес).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Дуарте (Алавес).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ламела (Севилья).
15’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Абделькадир Абкар (Алавес).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Риоха (Алавес).
По теме:
Торино - Кальяри - 0:0. Обзор матча
ВИДЕО. Футбольная акробатика. Удивительный гол забили в чемпионате Мексики
Славия - Баник - 1:0. Видео гола и обзор матча
видео голов и обзор Алавес Севилья чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будущий тренер Днепра-1 ранее мог возглавить луганскую Зарю
Футбол | 21 августа 2023, 20:27 0
Будущий тренер Днепра-1 ранее мог возглавить луганскую Зарю
Будущий тренер Днепра-1 ранее мог возглавить луганскую Зарю

Гонсало Гарсия не возглавил «Зарю» из-за вопросов гарантий безопасности

Шон Стрикленд раскритиковал американцев за помощь Украине
Бокс | 21 августа 2023, 14:32 17
Шон Стрикленд раскритиковал американцев за помощь Украине
Шон Стрикленд раскритиковал американцев за помощь Украине

Боец ММА назвал американцев дураками

Днепр-1 нашел нового тренера
Футбол | 21.08.2023, 12:15
Днепр-1 нашел нового тренера
Днепр-1 нашел нового тренера
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
Теннис | 21.08.2023, 03:37
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
Брюгге одержал победу в чемпионате Бельгии со счетом 7:1
Футбол | 20.08.2023, 22:28
Брюгге одержал победу в чемпионате Бельгии со счетом 7:1
Брюгге одержал победу в чемпионате Бельгии со счетом 7:1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
20.08.2023, 18:58 118
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
20.08.2023, 17:09 52
Футбол
ВИДЕО. Мухова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
ВИДЕО. Мухова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
20.08.2023, 11:57 1
Теннис
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео
20.08.2023, 08:55 1
Футбол
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
21.08.2023, 22:35
Волейбол
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
20.08.2023, 04:47 4
Футбол
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
20.08.2023, 09:30 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем