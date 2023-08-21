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Чемпионат Италии
Торино
21.08.2023 19:30 – FT 0 : 0
Кальяри
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Италия
21 августа 2023, 22:20 | Обновлено 21 августа 2023, 22:23
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0

Торино - Кальяри - 0:0. Обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

21 августа 2023, 22:20 | Обновлено 21 августа 2023, 22:23
7
0
Торино - Кальяри - 0:0. Обзор матча

В понедельник, 21 августа, завершается 1-й тур чемпионата Италии. В одном из матчей Торино и Каляьри не порадовали зрителей забитыми голами.

Торино – Кальяри 0:0

Торино – Милинкович-Савич, Белланова, Родригес (Зима, 75), Схюрс, Буонджорно, Войвода, Влашич (Пеллегри, 68), Илич, Риччи (Линетти, 68), Карамо (Радонич, 46), Санабрия (Верди, 87).

Кальяри – Радунович, Дзаппа, Гольданига (Ди Пардо, 46), Доссена, Оберт (Дейола, 87), Ацци, Макумбу, Сулемана, Нандес (Паволетти, 72), Ористанио (Янкто, 62), Лувумбу (Шомуродов, 62).

Предупреждения: Буонджорно (36), Паволетти (90).

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Источник Sport.ua
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