Торино - Кальяри - 0:0. Обзор матча
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В понедельник, 21 августа, завершается 1-й тур чемпионата Италии. В одном из матчей Торино и Каляьри не порадовали зрителей забитыми голами.
Торино – Кальяри 0:0
Торино – Милинкович-Савич, Белланова, Родригес (Зима, 75), Схюрс, Буонджорно, Войвода, Влашич (Пеллегри, 68), Илич, Риччи (Линетти, 68), Карамо (Радонич, 46), Санабрия (Верди, 87).
Кальяри – Радунович, Дзаппа, Гольданига (Ди Пардо, 46), Доссена, Оберт (Дейола, 87), Ацци, Макумбу, Сулемана, Нандес (Паволетти, 72), Ористанио (Янкто, 62), Лувумбу (Шомуродов, 62).
Предупреждения: Буонджорно (36), Паволетти (90).
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