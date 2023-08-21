МЮ хочет подписать хавбека и вратаря до закрытия трансферного окна

«МЮ» желает подписать еще двух игроков до конца трансферного окна.

По информации ESPN, до конца лета английский клуб хочет подписать полузащитника и вратаря. Однако для этого клубу необходимо продать нескольких игроков.

Сообщается, что в настоящий момент «Юнайтед» работает над уходом нескольких игроков – в частности, клуб могут покинуть резервный защитник Эрик Байи, не тренирующийся с основным составом, и вратарь Дин Хендерсон, которым интересуется «Кристал Пэлэс» и «Ноттингем Форест». Также главный тренер команды Эрик тен Хаг не рассчитывает на полузащитника Донни ван де Бека и левого защитника Брэндона Уильямса.

Отмечается, что «красные дьяволы» предпочитают полноценные трансферы, а не аренды. При этом все вырученные от трансферов деньги будут направлены на усиление состава.