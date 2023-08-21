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Англия
21 августа 2023, 23:07 | Обновлено 22 августа 2023, 00:29
646
0

МЮ хочет подписать хавбека и вратаря до закрытия трансферного окна

Манкунианцы желают усилить проблемные позиции до закрытия трансферного рынка

21 августа 2023, 23:07 | Обновлено 22 августа 2023, 00:29
646
0
МЮ хочет подписать хавбека и вратаря до закрытия трансферного окна
Sky Sports. Дин Хендерсон и Дони ван де Бек

«МЮ» желает подписать еще двух игроков до конца трансферного окна.

По информации ESPN, до конца лета английский клуб хочет подписать полузащитника и вратаря. Однако для этого клубу необходимо продать нескольких игроков.

Сообщается, что в настоящий момент «Юнайтед» работает над уходом нескольких игроков – в частности, клуб могут покинуть резервный защитник Эрик Байи, не тренирующийся с основным составом, и вратарь Дин Хендерсон, которым интересуется «Кристал Пэлэс» и «Ноттингем Форест». Также главный тренер команды Эрик тен Хаг не рассчитывает на полузащитника Донни ван де Бека и левого защитника Брэндона Уильямса.

Отмечается, что «красные дьяволы» предпочитают полноценные трансферы, а не аренды. При этом все вырученные от трансферов деньги будут направлены на усиление состава.

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Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон Эрик Байи Донни ван де Бек Кристал Пэлас Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ трансферы Эрик тен Хаг Брандон Уильямс
Источник ESPN
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