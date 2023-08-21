Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Влияние ухода Довбика ощутимо»

Полузащитник «Днепра-1» Валентин Рубчинский рассказал о начале сезона для своей команды, адаптации новичков и уходе форварда Артема Довбика.

— Если прокручивать в голове последний матч против «Славии», чего «Днепру-1» не хватило для того, чтобы победить престиж?

— Немножко провалили первую игру из-за того, что не настроились на соперника должным образом. Не смогли соблюсти правильную тактику, в итоге проиграли борьбу, а с ней и матч – 0:3. Во второй игре уже было проблематично отыграться. Но мы сражались до конца, отдали все силы, чтобы не было стыдно и перед болельщиками, и перед самими собой.

— Так получилось, что вы сыграли в этом сезоне в еврокубках больше матчей, чем в чемпионате Украины. Если на международной арене результат пока неутешителен, то как бы вы оценили старт команды в чемпионате?

— Мы хотели побольше: взять шесть очков. Так получилось, что с «Минаем» нам немного не хватило сил, еще и красная карточка помешала. Но все равно мы смогли выжать хотя бы ничью. Результат не то чтобы удовлетворительный, но более или менее нормальный, с учетом того, что мы доигрывали в меньшинстве.

— Как повлиял на команду уход Артема Довбика?

— Конечно, влияние ощутимо. Он очень много забивал, был лучшим бомбардиром. И в таких играх, как против «Миная», нам очень его не хватает. Это нападающий, который может сам создать себе момент и сам его воплотить. Мы уже были настроены под стиль игры Артема. Теперь пришли другие нападающие, будем подстраиваться под них. Придет время и будут забивать и Александр Филиппов, и Даниэль Кивинда. Будем верить в них.

— Кстати, Александр Филиппов и Богдан Леднев недавно присоединились к команде. Как происходит их адаптация?

— Конечно, ребята вливаются в коллектив, спрашивают у тренеров, как и что лучше делать, с ребятами консультируются по разным вопросам, в частности, какие у них сильные стороны, чтобы эффективнее использовать их во время игры. Нужно немного времени, жаль, что ребята не были с нами на сборах, потому что мы могли бы наиграть какие-то комбинации. Придет время и все наладится.