Англия21 августа 2023, 21:06 | Обновлено 21 августа 2023, 21:07
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Брайтон интересуется чемпионом мира U-20
«Брайтон» ведет переговоры о трансфере Фабрисио Диаса.
21 августа 2023, 21:06 | Обновлено 21 августа 2023, 21:07
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Английский «Брайтон» может подписать полузащитника уругвайского «Ливерпуля» Фабрисио Диаса.
Сам 20-летний Диас подтвердил интерес со стороны «Брайтона», сообщив, что переговоры выходят на завершающую стадию.
Фабрисио Диас — воспитанник «Ливерпуля», за первую команду которого сыграл 121 матч и забил четыре гола. Также полузащитник - капитан сборной Уругвая U-20, в составе которой сыграл 32 матча, забил 10 голов и летом стал чемпионом мира U-20.
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