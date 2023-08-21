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Англия
21 августа 2023, 21:06 | Обновлено 21 августа 2023, 21:07
781
0

Брайтон интересуется чемпионом мира U-20

«Брайтон» ведет переговоры о трансфере Фабрисио Диаса.

21 августа 2023, 21:06 | Обновлено 21 августа 2023, 21:07
781
0
Брайтон интересуется чемпионом мира U-20
El Pais. Фабрисио Диас

Английский «Брайтон» может подписать полузащитника уругвайского «Ливерпуля» Фабрисио Диаса.

Сам 20-летний Диас подтвердил интерес со стороны «Брайтона», сообщив, что переговоры выходят на завершающую стадию.

Фабрисио Диас — воспитанник «Ливерпуля», за первую команду которого сыграл 121 матч и забил четыре гола. Также полузащитник - капитан сборной Уругвая U-20, в составе которой сыграл 32 матча, забил 10 голов и летом стал чемпионом мира U-20.

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Источник El Pais
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