Англия21 августа 2023, 20:45 |
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Брайтон нашел замену Кайседо
«Брайтон» согласовал трансфер Карлоса Балеба из «Лилля»
21 августа 2023, 20:45 |
391
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Английский «Брайтон» согласовал трансфер полузащитника «Лилля» Карлоса Балеба, сообщает Райан Адсетт.
За 19-летнего камерунца «Брайтон» заплатит 25 миллионов фунтов. Балеба уже получил британскую визу и в ближайшее время пройдет медосмотр.
В английском клубе Балеба рассматривают, как замену Мойсесу Кайседо, который летом перешел в «Челси». В составе «Лилля» в нынешнем сезоне камерунец сыграл два матча.
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