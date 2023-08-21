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Англия
21 августа 2023, 20:45 |
391
0

Брайтон нашел замену Кайседо

«Брайтон» согласовал трансфер Карлоса Балеба из «Лилля»

21 августа 2023, 20:45 |
391
0
Брайтон нашел замену Кайседо
ANP. Карлос Балеба

Английский «Брайтон» согласовал трансфер полузащитника «Лилля» Карлоса Балеба, сообщает Райан Адсетт.

За 19-летнего камерунца «Брайтон» заплатит 25 миллионов фунтов. Балеба уже получил британскую визу и в ближайшее время пройдет медосмотр.

В английском клубе Балеба рассматривают, как замену Мойсесу Кайседо, который летом перешел в «Челси». В составе «Лилля» в нынешнем сезоне камерунец сыграл два матча.

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Брайтон Мойсес Кайседо Карлос Балеба Лилль чемпионат Франции по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лига 1 трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы
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