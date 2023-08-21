Брайтон нашел замену Кайседо

Английский «Брайтон» согласовал трансфер полузащитника «Лилля» Карлоса Балеба, сообщает Райан Адсетт.

За 19-летнего камерунца «Брайтон» заплатит 25 миллионов фунтов. Балеба уже получил британскую визу и в ближайшее время пройдет медосмотр.

В английском клубе Балеба рассматривают, как замену Мойсесу Кайседо, который летом перешел в «Челси». В составе «Лилля» в нынешнем сезоне камерунец сыграл два матча.