Будущий тренер Днепра-1 ранее мог возглавить луганскую Зарю

Испанский специалист Гонсало Гарсия, которым предметно интересуется «Днепр-1», мог этим летом возглавить «Зарю».

Он фигурировал в шорт-листе Евгения Геллера вместе с Ненадом Лалатовичем, Гораном Сабличем и рядом других иностранных специалистов, сообщает ТаТоТаке.

Одной из главных причин неназначения Гарсии у «Заря» назывался вопрос гарантий безопасности. Хотя это и выглядит неоднозначно.

Гарсия определенный период своей карьеры, как и Патрик ван Леувен, жил в Израиле, где должен был привыкнуть к условиям постоянных воздушных угроз.

Гарсия не является единоличным фаворитом для руководства «Днепра-1». В клубе рассматривается также несколько других вариантов. Решение о назначении должно быть принято до первого матча против «Спартака» Трнавы.

Исполняющим обязанности главного тренера на этом матче будет кто-то из экс-помощников Александра Кучера, подавшего в отставку после ряда неудач команды.