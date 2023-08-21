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Украина. Премьер лига
21 августа 2023, 20:27 | Обновлено 21 августа 2023, 20:37
973
0

Будущий тренер Днепра-1 ранее мог возглавить луганскую Зарю

Гонсало Гарсия не возглавил «Зарю» из-за вопросов гарантий безопасности

21 августа 2023, 20:27 | Обновлено 21 августа 2023, 20:37
973
0
Будущий тренер Днепра-1 ранее мог возглавить луганскую Зарю
ФК Истра 1961. Гонсало Гарсия

Испанский специалист Гонсало Гарсия, которым предметно интересуется «Днепр-1», мог этим летом возглавить «Зарю».

Он фигурировал в шорт-листе Евгения Геллера вместе с Ненадом Лалатовичем, Гораном Сабличем и рядом других иностранных специалистов, сообщает ТаТоТаке.

Одной из главных причин неназначения Гарсии у «Заря» назывался вопрос гарантий безопасности. Хотя это и выглядит неоднозначно.

Гарсия определенный период своей карьеры, как и Патрик ван Леувен, жил в Израиле, где должен был привыкнуть к условиям постоянных воздушных угроз.

Гарсия не является единоличным фаворитом для руководства «Днепра-1». В клубе рассматривается также несколько других вариантов. Решение о назначении должно быть принято до первого матча против «Спартака» Трнавы.

Исполняющим обязанности главного тренера на этом матче будет кто-то из экс-помощников Александра Кучера, подавшего в отставку после ряда неудач команды.

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Александр Кучер чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Днепр-1 Гонсало Гарсия ТаТоТаке Заря Луганск Истра 1961
Источник ТаТоТаке
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