Днепр-1 нашел нового тренера

«Днепр-1» нашел замену недавно подавшему в отставку Александру Кучеру. Из всех кандидатов наиболее конкретный интерес днепрян вызвал бывший главный тренер хорватской «Истры 1961» Гонсало Гарсия, сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, клуб уже контактирует с 39-летним испанцем. Самая большая сложность в переговорах состоит в безопасности, ведь после завершения выступлений в еврокубках «Днепр-1» вернется из Ужгорода в родной город.

Гонсало Гарсия имеет 3 года опыта работы в роли главного тренера. Год он проработал в голландском «Твенте», еще 2 года – в хорватской «Истре 1961». На его счету 97 матчей в национальных чемпионатах, в которых его команды одержали 25 побед и 28 ничьих.