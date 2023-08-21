Днепр-1 нашел нового тренера
Возглавить команду должен Гонсало Гарсия
«Днепр-1» нашел замену недавно подавшему в отставку Александру Кучеру. Из всех кандидатов наиболее конкретный интерес днепрян вызвал бывший главный тренер хорватской «Истры 1961» Гонсало Гарсия, сообщает Игорь Бурбас.
По информации источника, клуб уже контактирует с 39-летним испанцем. Самая большая сложность в переговорах состоит в безопасности, ведь после завершения выступлений в еврокубках «Днепр-1» вернется из Ужгорода в родной город.
Гонсало Гарсия имеет 3 года опыта работы в роли главного тренера. Год он проработал в голландском «Твенте», еще 2 года – в хорватской «Истре 1961». На его счету 97 матчей в национальных чемпионатах, в которых его команды одержали 25 побед и 28 ничьих.
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