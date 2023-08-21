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  4. Покинув Зарю, Хлань находится на просмотре в Польше. Стал известен клуб
Польша
21 августа 2023, 21:47 | Обновлено 21 августа 2023, 21:53
423
1

Покинув Зарю, Хлань находится на просмотре в Польше. Стал известен клуб

Ранее Максим был на просмотре в других польских клубах – «Варта» и «Легия»

21 августа 2023, 21:47 | Обновлено 21 августа 2023, 21:53
423
1
Покинув Зарю, Хлань находится на просмотре в Польше. Стал известен клуб
ФК Заря. Максим Хлань

Украинский полузащитник Максим Хлань находится на просмотре в гданьском клубе «Лехия» Гданьск, информирует польский журналист Петр Слонка.

Хлань расторг контракт с «Зарей» в одностороннем порядке. Ранее он был на просмотре в других польских клубах – «Варта» Познань и «Легия» Варшава.

Хлань отказался продлевать соглашение с луганской «Зарей», из-за чего длительное время находился вне игры.

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Максим Хлань просмотр игроков Лехия Гданьск трансферы трансферы УПЛ Петр Слонка Заря Луганск Варта Познань Легия Варшава
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Maks23
Опять же вопрос..как выехал..
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