Покинув Зарю, Хлань находится на просмотре в Польше. Стал известен клуб

Украинский полузащитник Максим Хлань находится на просмотре в гданьском клубе «Лехия» Гданьск, информирует польский журналист Петр Слонка.

Хлань расторг контракт с «Зарей» в одностороннем порядке. Ранее он был на просмотре в других польских клубах – «Варта» Познань и «Легия» Варшава.

Хлань отказался продлевать соглашение с луганской «Зарей», из-за чего длительное время находился вне игры.