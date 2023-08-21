Польша21 августа 2023, 21:47 | Обновлено 21 августа 2023, 21:53
423
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Покинув Зарю, Хлань находится на просмотре в Польше. Стал известен клуб
Ранее Максим был на просмотре в других польских клубах – «Варта» и «Легия»
21 августа 2023, 21:47 | Обновлено 21 августа 2023, 21:53
423
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Украинский полузащитник Максим Хлань находится на просмотре в гданьском клубе «Лехия» Гданьск, информирует польский журналист Петр Слонка.
Хлань расторг контракт с «Зарей» в одностороннем порядке. Ранее он был на просмотре в других польских клубах – «Варта» Познань и «Легия» Варшава.
Хлань отказался продлевать соглашение с луганской «Зарей», из-за чего длительное время находился вне игры.
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