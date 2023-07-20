Украина. Премьер лига20 июля 2023, 17:48 |
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После ухода из Зари. Украинский хавбек приехал на просмотр в Легию
Максим Хлань отправился в Польшу
20 июля 2023, 17:48 |
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По информации ТаТоТаке, украинский полузащитник Максим Хлань приехал в расположение польской «Легии». Игрок находится в варшавской команде на просмотре.
Ранее сообщалось, что Хлань после долгих разбирательств сумел расторгнуть контракт с «Зарей», которая не хотела отпускать талантливого хавбека.
По причине конфликта 20-летний Хлань в минувшем сезоне провел лишь 8 матчей.
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Хто назве мені закон, згідно з яким будь-який спортсмен може спокійно залишити країну під час війни і перебратися на роботу закордон? Що це за каста спортсменів така? Чому вже півтора року нікому з чоловіків не можна покидати Україну, а цим можна виїжджати, залишатися там і навіть працевлаштовуватися.
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