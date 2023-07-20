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  4. После ухода из Зари. Украинский хавбек приехал на просмотр в Легию
Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 17:48 |
976
1

После ухода из Зари. Украинский хавбек приехал на просмотр в Легию

Максим Хлань отправился в Польшу

20 июля 2023, 17:48 |
976
1
После ухода из Зари. Украинский хавбек приехал на просмотр в Легию
ФК Заря. Максим Хлань

По информации ТаТоТаке, украинский полузащитник Максим Хлань приехал в расположение польской «Легии». Игрок находится в варшавской команде на просмотре.

Ранее сообщалось, что Хлань после долгих разбирательств сумел расторгнуть контракт с «Зарей», которая не хотела отпускать талантливого хавбека.

По причине конфликта 20-летний Хлань в минувшем сезоне провел лишь 8 матчей.

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Заря Луганск Максим Хлань Легия Варшава
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Sviatoslav Kudelych
Хто назве мені закон, згідно з яким будь-який спортсмен може спокійно залишити країну під час війни і перебратися на роботу закордон? Що це за каста спортсменів така? Чому вже півтора року нікому з чоловіків не можна покидати Україну, а цим можна виїжджати, залишатися там і навіть працевлаштовуватися. 
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