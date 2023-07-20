После ухода из Зари. Украинский хавбек приехал на просмотр в Легию

По информации ТаТоТаке, украинский полузащитник Максим Хлань приехал в расположение польской «Легии». Игрок находится в варшавской команде на просмотре.

Ранее сообщалось, что Хлань после долгих разбирательств сумел расторгнуть контракт с «Зарей», которая не хотела отпускать талантливого хавбека.

По причине конфликта 20-летний Хлань в минувшем сезоне провел лишь 8 матчей.