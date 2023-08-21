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  4. Аллегри выиграл 250 матчей во главе Ювентуса
Италия
21 августа 2023, 23:35 | Обновлено 22 августа 2023, 00:28
129
0

Аллегри выиграл 250 матчей во главе Ювентуса

Главному тренеру туринского клуба покорилось солидное достижение

21 августа 2023, 23:35 | Обновлено 22 августа 2023, 00:28
129
0
Аллегри выиграл 250 матчей во главе Ювентуса
Goal.com. Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» 56-летний итальянец Массимилиано Аллегри занимает второе место по числу побед во главе «Ювентуса».

Вчера «бьянконери» разгромили «Удинезе» (3:0) в стартовом туре Чемпионата Италии. Это была 250-я победа Аллегри на посту главного тренера туринцев. На это уроженцу Ливорно потребовалось 380 матчей.

Лидирует в этом списке Джованни Трапаттони с 319 победами за 596 матчей.

Аллегри тренировал «Ювентус» с 2014 по 2019 год и вернулся в клуб в 2021 году.

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статистика чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус - Удинезе Массимилиано Аллегри Джованни Трапаттони Ювентус Удинезе
Источник Calciomercato
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