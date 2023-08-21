Италия21 августа 2023, 23:35 | Обновлено 22 августа 2023, 00:28
129
0
Аллегри выиграл 250 матчей во главе Ювентуса
Главному тренеру туринского клуба покорилось солидное достижение
21 августа 2023, 23:35 | Обновлено 22 августа 2023, 00:28
129
0
Главный тренер «Ювентуса» 56-летний итальянец Массимилиано Аллегри занимает второе место по числу побед во главе «Ювентуса».
Вчера «бьянконери» разгромили «Удинезе» (3:0) в стартовом туре Чемпионата Италии. Это была 250-я победа Аллегри на посту главного тренера туринцев. На это уроженцу Ливорно потребовалось 380 матчей.
Лидирует в этом списке Джованни Трапаттони с 319 победами за 596 матчей.
Аллегри тренировал «Ювентус» с 2014 по 2019 год и вернулся в клуб в 2021 году.
Читайте также:ВИДЕО. Ювентус устроил разгром Удинезе на старте Серии A
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 21 августа 2023, 22:35 0
В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина
Футбол | 21 августа 2023, 21:47 1
Ранее Максим был на просмотре в других польских клубах – «Варта» и «Легия»
Футбол | 21.08.2023, 12:33
Теннис | 21.08.2023, 03:37
Футбол | 21.08.2023, 22:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.08.2023, 08:39 32
21.08.2023, 12:15 9
20.08.2023, 21:16 154
20.08.2023, 08:55 1
20.08.2023, 09:30 11
20.08.2023, 06:35 19