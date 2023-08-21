Италия21 августа 2023, 00:40 | Обновлено 21 августа 2023, 01:05
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ВИДЕО. Ювентус устроил разгром Удинезе на старте Серии A
Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Италии
21 августа 2023, 00:40 | Обновлено 21 августа 2023, 01:05
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В матче первого тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде обыграл «Удинезе» – 3:0.
Гола забили: Федерико Кьеза (2 мин), Душан Влахович (20 мин, с пенальти) и Адриен Рабьо (45 мин).
«Ювентус» далее сыграет 27 августа против «Болоньи», а «Удинезе» на следующий день встретится с «Салернитаной».
Серия А. 1-й тур, 20 августа
Удинезе – Ювентус – 0:3
Голы: Федерико Кьеза, 2, Душан Влахович, 20 (пен), Адриен Рабьо, 45.
Видеообзор матча
События матча
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Ювентус).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Душан Влахович (Ювентус).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
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