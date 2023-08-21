ВИДЕО. Ювентус устроил разгром Удинезе на старте Серии A

В матче первого тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде обыграл «Удинезе» – 3:0.

Гола забили: Федерико Кьеза (2 мин), Душан Влахович (20 мин, с пенальти) и Адриен Рабьо (45 мин).

«Ювентус» далее сыграет 27 августа против «Болоньи», а «Удинезе» на следующий день встретится с «Салернитаной».

Серия А. 1-й тур, 20 августа

Удинезе – Ювентус – 0:3

Голы: Федерико Кьеза, 2, Душан Влахович, 20 (пен), Адриен Рабьо, 45.

Видеообзор матча