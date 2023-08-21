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Чемпионат Италии
Удинезе
20.08.2023 21:45 – FT 0 : 3
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
21 августа 2023, 00:40 | Обновлено 21 августа 2023, 01:05
17
0

ВИДЕО. Ювентус устроил разгром Удинезе на старте Серии A

Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Италии

21 августа 2023, 00:40 | Обновлено 21 августа 2023, 01:05
17
0
ВИДЕО. Ювентус устроил разгром Удинезе на старте Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде обыграл «Удинезе» – 3:0.

Гола забили: Федерико Кьеза (2 мин), Душан Влахович (20 мин, с пенальти) и Адриен Рабьо (45 мин).

«Ювентус» далее сыграет 27 августа против «Болоньи», а «Удинезе» на следующий день встретится с «Салернитаной».

Серия А. 1-й тур, 20 августа

Удинезе – Ювентус – 0:3

Голы: Федерико Кьеза, 2, Душан Влахович, 20 (пен), Адриен Рабьо, 45.

Видеообзор матча

События матча

45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Ювентус).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Душан Влахович (Ювентус).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
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Удинезе - Ювентус Удинезе Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A Федерико Кьеза видео голов и обзор Адриен Рабьо Душан Влахович
Источник Sport.ua
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